Завдяки «Великому будівництву 2020» на Миколаївщині відремонтовано та реконструйовано 7 соціальних об’єктів

У Миколаївській області повністю завершено 7 соціальних об’єктів. Відремонтовано та реконструйовано 2 садочки, 1 школа та 4 спортивні об’єкти. На реалізацію таких проєктів було виділено у 2020 році 39,3 млн грн: з Державного фонду регіонального розвитку – 15,3 млн грн, з бюджетів органів місцевого самоврядування – 24,0 млн грн.

Садочки

Після ремонту та реконструкції 2 садочків в області 111 дошкільнят вже навчаються та проводять час у безпечних та зручних умовах.

Капітальний ремонт Новоіванівського дошкільного навчального закладу № 9 «Малятко» Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області за адресою: с. Новоіванівка, вул. Шевченка, 4

Завдяки ремонту 26 дітей навчаються у теплому та комфортному садочку. У будівлі реконструювали дах, на якому встановили сонячну систему підігріву води, замінили вікна та двері на металопластикові, утеплили та оздобили зовнішні стіни, замінили стелю у спальні та ігровій та відремонтували санітарну кімнату.

Загальна кошторисна вартість проєкту – 2,0 млн грн.

Капітальний ремонт будівлі ДНЗ № 72 по вул. Молдавська, 9 у м. Миколаєві (коригування), в т. ч. проєктно-вишукувальні роботи та експертиза

У садочку замінили вікна та двері, улаштували покрівлю з утепленням, влаштували теплу підлогу, проклали інженерні комунікації, провели водопостачання та каналізацію, встановили сонячні колектори. Територію озеленили та встановили тіньові навіси. В результаті ремонту створено комфортні умови для безпечного перебування 85 дітей.

Кошторисна вартість проєкту – 19,4 млн грн.

Школи

Завдяки реконструкції школи у Миколаївській області створено комфортні умови для безпечного перебування та навчання 1200 учнів.

Реконструкція системи опалення та термосанація будівлі Снігурівської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 4 з впровадженням енергозберігаючих технологій за адресою: вул. Суворова, 17, м. Снігурівка, Миколаївська область. Опорна школа

В рамках програми «Велике будівництво» завершено термосанацію будівлі школи, реконструкцію системи опалення та реконструкцію котельні. В результаті 1200 учнів навчаються в теплому та комфортному закладі.

Загальна кошторисна вартість проєктів склала 17,7 млн грн.

Спортивна інфраструктура

Завдяки «Великому будівництву» понад 490 тисяч мешканців області відтепер мають можливість займатися спортом та активно відпочивати на нових спортивних об’єктах.

Реконструкція спортивних майданчиків із штучним покриттям ОСДЮСШОР з вітрильного спорту «Обласний яхт-клуб»

Тут реконструювали два спортивні майданчики зі штучним покриттям, встановили волейбольні стійки та футбольні ворота. Проєкт має вплив на 486267 чоловік населення.

Вартість проєкту – 3,3 млн грн.

Капітальний ремонт футбольного поля зі штучним покриттям Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 48 за адресою: м. Миколаїв, вул. Генерала Попеля, 164

Відтепер 486267 чоловік населення мають нове футбольне поле зі штучним покриттям, біговими доріжками та спортивним обладнанням.

Загальна кошторисна вартість проєкту – 9,4 млн грн.

Капітальний ремонт спортивного майданчика загальноосвітньої школи I-III ступенів № 61 за адресою: м. Миколаїв, вул. Матросова, 2, в т. ч. проєктно-вишукувальні роботи та експертиза

В рамках програми «Велике будівництво» обладнали футбольне поле зі штучним покриттям, встановили гімнастичне обладнання та вуличні спортивні тренажери, облаштували легкоатлетичне ядро з біговими доріжками. З’явився мультифункціональний спортивний майданчик з баскетбольними щитами, волейбольними стійками та вишкою для суддівства. На території здійснили благоустрій та встановили нову систему освітлення.

Проєкт має вплив на 486267 чоловік населення.

Загальна кошторисна вартість проєкту – 15,0 млн грн.

Реконструкція спортивного комплексу, розташованого за адресою: Миколаївська область, Миколаївський район, смт Ольшанське

У смт Ольшанське обладнали два мультифункціональні спортивні майданчики. Також обладнали тенісний корт, бігові доріжки, встановили гімнастичне обладнання та вуличні спортивні тренажери. Спортивний комплекс має площу 5595 кв. м.

Проєкт має вплив на 3655 чоловік населення.

Загальна кошторисна вартість проєкту склала 9,8 млн грн.

Проєкти на Миколаївщині, які будуть завершені у 2021 році

В області до програми «Велике будівництво 2020» було включено 14 об’єктів. Усі об’єкти, які були розпочаті, будуть закінчені у 2021 році.

– Реконструкція та техничне переоснащення радіотехнічних засобів посадки КП «Миколаївський міжнародний аеропорт», Миколаївська обл, с. Баловне, вул. Київське шосе, 9.

– Капітальний ремонт спортивного залу миколаївської обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи по вулиці Лазурній, 18-в у м. Миколаїв.

– Капітальний ремонт їдальні Вознесенської загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів «Обдарованість» Миколаївської обласної ради по вул. Соборності, 20 в м. Вознесенськ.

– Капітальний ремонт будівлі Вознесенської загальноосвітньої школи I-III ст. № 8 по вул. Сухомлинського, 8 у м. Вознесенськ Миколаївської області.

– Реконструкція ДНЗ № 4 по вул. Залізнична, 14, с. Трикратне, Вознесенського району Миколаївської області.

– Капітальний ремонт однієї будівлі дошкільного навчального закладу № 60 за адресою: м. Миколаїв, вул. Театральна, 25/1.

– Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу № 87 за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна.

Пресслужба ОДА