«Зерновой аферист»: втирался в доверие и грабил фермеров

Следственное управление Национальной полиции в Николаевской области сообщило о подозрении 34-летнему жителю Еланца в совершении мошеннических действий. В частности, речь идет о завладении чужим имуществом путем обмана и злоупотреблении доверием.

Об этом сообщает прокуратура Николаевской области.

По данным следствия, подозреваемый, с целью незаконного обогащения, выбрал в качестве источника получения дохода деятельность, связанную с завладением путем обмана и злоупотребления доверием сельскохозяйственной продукцией физических лиц, которые имели целью получить прибыль от занятия фермерским хозяйством на территории Николаевской области.

Для этого он разработал план совершения преступлений, предусматривавший поиск физических лиц, которые имели целью получить прибыль от занятия фермерским хозяйством, поиск предприятий для использования их данных, с целью прикрытия противоправной деятельности, размещения объявлений о закупке зерновых культур и подсолнечника, поиск нежилых помещений для использования их в качестве складских помещений.

Злоумышленник, в период с июня 2016-го по июль 2017 года, заключал устные договоры купли-продажи сельскохозяйственной продукции на условиях вывоза нанятым им автотранспортом и расчета за приобретенный товар в течение 10 дней со дня получения. После чего распоряжался продукцией по своему усмотрению.

Установлены три факта его преступной деятельности, сумма ущерба составляет более 1 млн грн.

Расследование продолжается. Проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений по завладению сельскохозяйственной продукцией других лиц.