Пікет біля ДПС: Дмитро Прокоф’єв зустрівся з фермерами

Сьогодні, 24 лютого біля адміністративної будівлі Головного управління ДПС у Миколаївській області відбувся пікет, організований громадською організацією «Агро сила» з приводу проведення перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють зберігання пального.

Слід зазначити, що керівництво ГУ ДПС у Миколаївській області заздалегідь пропонувало учасникам акції побудувати спілкування за «круглим столом» у форматі конструктивного діалогу. Однак, учасники пікету відмовились від такої форми спілкування.

До учасників пікету вийшов в.о. начальника ГУ ДПС у Миколаївській області Дмитро Прокоф’єв, який зазначив що відкритість, прозорість та сервісність – основні принципи роботи Головного управління ДПС у Миколаївській області з бізнесом.

«Податкова служба Миколаївської області працює для платників податків, ми – партнери. І головне для нас, створити такі умови, щоб сумлінний бізнес мав можливість отримувати максимальну кількість послуг та легкість у сплаті податків та поданні звітності. Розуміти потреби бізнесу без безпосереднього спілкування з ним не можливо. Саме тому, ми відкриті до діалогу та співпраці з асоціаціями і організаціями, які представляють інтереси українського підприємництва», – зазначив Дмитро Прокоф’єв.

За його словами, відповідно до норм законодавства, аграріїв було зобов’язано отримувати ліцензію на зберігання пального з 1 липня 2019 року. Для отримання ліцензій аграріям був наданий час, так званий перехідний період. Протягом 2019 року штрафи не застосовувались. Згодом, перехідний період було продовжено ще на місяці. У свою чергу, внаслідок різних причин деякі керівники сільськогосподарських підприємств вчасно не оформили відповідним чином необхідні документи. Такі факти були виявлені контролюючими органами в ході перевірок суб’єктів господарювання.

«Ми перевіряємо не тільки сільгосптоваровиробників. Ми перевіряємо всіх суб’єктів господарювання, які отримували ліцензії на зберігання, виробництво, роздрібну торгівлю паливом. Для нас немає різниці – аграрії, автотранспортні підприємства, автозаправні станції. Ми перевіряємо законність здійснення цієї діяльності. Так, з початку 2021 року проведено 20 фактичних перевірок»,- наголосив Дмитро Прокоф’єв.

Учасники акції висловили впевненість, що ситуація з отриманням фермерами штрафів не сприяє розвитку агропромислового комплексу. Саме тому, проблема вимагає оперативного вирішення та пошуку компромісного варіанту виходу із кризової ситуації, що сталася у сфері державного контролю за обігом пального. За словами ініціаторів акції, громадська організація «Агро-сила» буде наполягати на тому, щоб всім аграріям, котрі на момент перевірки отримали ліцензії, були скасовані штрафи за їх несвоєчасне отримання. У разі невиконання заявлених вимог, у тридцятиденний термін, протестувальники будуть ініціювати проведення загальнонаціонального страйку.

Головне управління ДПС у Миколаївській області