Податківці: відкритий діалог з бізнесом

У зв’язку із проанонсованим громадською організацією «Агро сила» пікетом біля адміністративної будівлі ГУ ДПС у Миколаївській області з приводу проведення перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють зберігання пального, податкова служба Миколаївської області звертається до учасників акції з пропозицією провести захід у форматі круглого столу.

Запрошуємо підприємців та фермерів до спілкування з керівництвом ГУ ДПС у Миколаївській області у формі відкритого діалогу, під час якого кожна із сторін зможе висловити свою точку зору та почути інших. Зустріч відбудеться у великому залі засідань ГУ ДПС у Миколаївській області (2 поверх) 24 лютого о 9 год. 00 хв.

Наголошуємо, що Головне управління ДПС у Миколаївській області готове до співпраці та вирішення проблемних питань, які виникають у представників бізнесу під час здійснення ними господарської діяльності.

Головне управління ДПС у Миколаївській області