Як отримати ліцензію на зберігання пального?

Яким СГ необхідно придбавати ліцензію на зберігання пального?

Відповідно до ст. 15 Закону України від 19.12.1995 р. № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» (далі – Закон № 481) зберігання пального здійснюється суб’єктами господарювання всіх форм власності (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) за наявності ліцензії.

Річна плата за ліцензію на право зберігання пального встановлюється в розмірі 780 гривень.

Суб’єкти господарювання отримують ліцензії на зберігання пального на кожне місце зберігання пального.

Ліцензії на право зберігання пального видаються уповноваженими КМУ органами виконавчої влади за місцем розташування місць зберігання пального терміном на п’ять років.

Штрафна санкція для зберігання пального без наявності ліцензії – 500 000 гривень.

Хто може не отримувати ліцензію на право зберігання пального?

Ліцензія на право зберігання пального не отримується на місця зберігання пального, що використовуються:

– підприємствами, установами та організаціями, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету;

– підприємствами, установами та організаціями системи державного резерву;

– суб’єктами господарювання для зберігання пального, яке споживається для власних виробничо-технологічних потреб виключно на нафто- та газовидобувних майданчиках, бурових платформах і яке не реалізується через місця роздрібної торгівлі.

Також не отримують ліцензію на зберігання пального СГ, які здійснюють, зокрема, зберігання пального виключно у споживчій тарі до 5л.

Які документи слід подавати разом із заявою на отримання ліцензії?

Ліцензія видається за заявою суб’єкта господарювання, до якої додається документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію. У заяві зазначається вид господарської діяльності, на провадження якого суб’єкт господарювання (у тому числі іноземний суб’єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) має намір одержати ліцензію (зокрема, на зберігання пального).

Куди звертатися для отримання ліцензії?

Для отримання ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та право зберігання пального необхідно звертатися до управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 47.

Головне управління ДПС у Миколаївській області