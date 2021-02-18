Арабская весна «Ольвии»

Специализированный морской порт «Ольвия» в этом году ожидают серьезные перемены – его передают в концессию на 35 лет компании из Катара. Центр решил поинтересоваться – в каком состоянии оказалось предприятие перед приходом иностранного инвестора, что его может ожидать после, насколько оправданным было решение передать порт в частные руки.

Работницу склада госпредприятия «Стивидорная компания «Ольвия» Оксану Николенко в середине минувшего года уволили с работы. Статья КЗОТа, которую использовала для увольнения администрация, звучит как приговор: за “систематическое невыполнение без уважительных причин возложенных на работника трудовых обязанностей”.

Уволенным по такой статье потом очень непросто найти работу. Но с официальной версией увольнения женщина категорически не согласна. Она убеждена, что на самом деле речь идет о расправе с ней, как с профсоюзным лидером.

– Я 17 лет проработала на предприятии, поэтому свои обязанности отлично знала и добросовестно их выполняла. Претензии ко мне появились только после того, как вместе с другими рабочими, мы стали жаловаться в вышестоящие инстанции на тот беспредел, который устроило новое руководство порта, – убеждена Николенко.

Теперь женщина через суд пытается доказать своим бывшим работодателям, что ее уволили незаконно.

О том, что в порту “что-то пошло не так”, Центру подтвердил и бригадир докеров Владислав Сливинский.

– После прихода Руслана Олейника и его команды, у нас многое поменялось: нормы выработки увеличились, а расценки за выполненную работу наоборот снизились. Зарплаты докеров упали на 30-40 процентов, – говорит Сливинский, проработавший на предприятии 28 лет.

По словам рабочего, из порта начали массово увольняться квалифицированные кадры. Так, если пять лет назад в порту трудилось 250 докеров, на сегодняшний момент осталось порядка 170.

Докеры – основа любого порта. На этих рабочих лежит погрузка и разгрузка всех судов, заходящих в порт, поэтому от их компетенции и профессионализма во многом зависит эффективная деятельность предприятия.

По словам Владислава, большая часть его бывших коллег, после увольнения отправилась на заработки за границу.

– Ну, скажите, кто от хорошей жизни бросит семью и поедет искать лучшей доли в чужие края, – задает резонный вопрос Сливинский.

На грани банкротства

Массовые увольнения работников ГП «СК «Ольвия» во многом можно объяснить общим ухудшением экономического состояния предприятия. Так, если в 2015 году чистая прибыль порта составляла 180 млн грн, то в 2019 5,1 млн грн. Меньше в 36 раз!

Директор порта Руслан Олейник поясняет такое падение курсовым скачком доллара США, который случился в 2015 году.

– Все расчеты нашего предприятия привязаны к доллару, поэтому когда иностранная валюта по отношению к гривне выросла, то у нас случился резкий скачок доходности, – утверждает он.

В последующие годы, по словам Олейника, расходы по сравнению с доходами в гривневом эквиваленте тоже выросли, поэтому общее состояние доходности в порту стало снижаться.

Кроме курсовой разницы на падение доходов повлияла также передача части производственных мощностей другой госкомпании – ГК «Укроборонпром».

Но среди объективных факторов к ухудшению экономических показателей привел и целый ряд субъективных моментов. Среди них серьезное место занимают просчеты и неэффективное управление ГП «СК «Ольвия» его нынешним менеджментом.

К такому выводу пришли государственные ревизоры, проводившие аудит предприятия в 2019 году. Общую эффективность управления ГП «СК «Ольвия» аудиторы оценили неудовлетворительно. Они установили два десятка (!) внутренних негативных фактора, повлиявших на резкое ухудшение работы предприятия.

Одним среди наиболее болезненных стали ценовые скидки на погрузочно-разгрузочные работы, сделанные ГП «СК «Ольвия» металлургической компании «Метинвест- Шиппинг». Как пояснили в руководстве предприятия, на это пошли, чтобы увеличить уровень грузопереработки проката черных металлов. Но уступки металлургам ни к чему хорошему не привели: грузопоток не увеличился, зато порт недополучил 81,3 млн. грн доходов.

Оказалось, что эта и другие ценовые преференции на погрузку-выгрузку, были сделаны, по сути, за счет рядовых докеров, которые в полной мере прочувствовали это на своих заработках. Среди других неэффективных управленческих решений, нужно также отметить 252 тыс. грн, потраченных предприятием на консультационные услуги аудиторской фирмы «Аудит-Гарант Николаев». Данные расходы аудиторы посчитали напрасными, пояснив, что госпредприятие имеет достаточно собственных сотрудников обязанных выполнять данную работу.

До 2016 г. собственником данной фирмы был ныне исполняющий обязанности главы АМПУ Александр Голодницкий.

Выявленные аудитом недостатки в управлении, по мнению ревизоров, стали

“следствием просчетов системы внутреннего контроля и недостаточной персональной ответственности работников ГП «СК «Ольвия»”.

А темпы падения доходов предприятия, как сказано в отчете, могут привести к тому, что уже в ближайшее время оно станет убыточным.

Кому в порту жить хорошо

В то время, как ухудшение работы порта привело к падению заработков его рядовых работников, у менеджмента предприятия доходы росли как на дрожжах.

Например, у директора ГП “СК “Ольвия” Руслана Олейника за четыре года зарплата выросла в пять раз! Если за 2016 год он получил 540 тыс. грн, то за 2019 г. жалованье главного менеджера выросло до 2,77 млн. грн.

Ненамного от начальника отстали и его замы. Так, у Ольги Майстренко, которая трудится заместителем директора по экономике и финансам, наблюдается четырехкратный рост доходов: с 532 тыс. грн в 2016 – до 2,1 млн. грн в 2019 г. А у главного бухгалтера Владимира Коновалова за указанный период заработки увеличились втрое: с 772 тыс. грн – до 2,26 млн. грн.

Такой стремительный рост зарплат руководства директора предприятия Руслана Олейника ничуть не смущает.

– Мы согласовываем свои зарплаты в АМПУ. Они начисляются в соответствии с разработанными методиками и финансовыми планами предприятия. Причем нам зарплаты начисляются по самой нижней планке, – пояснил Олейник.

Интересно получается: финансовые планы, исходя из отчета аудиторов, предприятие систематически не выполняло, но на зарплатах менеджмента это никак не отразилось. Хотя нет отразилось – они еще больше выросли.

Важно отметить, что появление в 2015-2016 гг. в “Ольвии” новой команды “эффективных” управленцев с самого начала сопровождалось скандалами. Так, еще в 2016 году аудиторы, изучавшие работу предприятия, обнаружили, что непрофессиональные действия тогдашнего директора порта Александра Басюка и его заместителя Руслана Олейника привели к замораживанию на счетах банков “Столичный” и “Укринбанк” средств порта в размере 77 млн. грн. В своих выводах ревизоры указали, что “управленческие решения не были направлены на защиту экономических интересов предприятия”.

Но кадровые выводы, после проверки аудиторов, последовали неожиданные: Басюк ушел на повышение в Одессу, а Руслан Олейник из замов пересел в кресло директора предприятия.

Отдельно стоит остановиться на фигуре бывшего заместителя директора по эксплуатации и портовой деятельности Дмитрия Якименко. В отличие от Руслана Олейника он в морской отрасли проработал всю жизнь. В конце девяностых был одним из соучредителей компании “Морское агентство “Питерс”, которая занималась грузоперевозками в порту “Ольвия”, когда он еще назывался “Октябрьск”.

К слову, одним из соучредителей фирмы был уже упоминавшийся бывший директор порта “Ольвия” Александр Басюк, который стал директором директората морского и речного транспорта Мининфраструктуры. Сейчас эта фирма так же активно работает в ГП “СК “Ольвия”, только теперь ее учредителем и директором является, как утверждают в СМИ, бывшая жена Якименко Елизавета.

После назначения в порт на должность зама по эксплуатации, Якименко всячески скрывал свою связь с данной фирмой. Почему-то так совпало, что начиная с 2016 года экономические показатели порта стали стремительно ухудшаться. Напомним, что приблизительно в это же время было принято решение передать порт в концессию.

Потом оказалось, что ООО “Морское агентство “Питерс” стало одним из двух претендентов на получение ГП “СК “Ольвия” в концессию.

Учитывая связь Дмитрия Якименко с данной фирмой, стремительное ухудшение в последние годы работы порта, очень похоже на неудавшуюся попытку получения его в концессию. Схема, очень распространенная в конце девяностых и начале нулевых, которая подразумевала быстрое доведение успешно работающего предприятия до банкротства, а потом приватизацию его за копейки.

Заграница нам поможет?

Далеко не всех представителей трудового коллектива устраивало то, что происходит в ГП “СК “Ольвия”. Тем более, что на слуху был пример Херсонского морпорта, который за несколько лет был доведён его менеджментом до полного банкротства. Устав от ситуации, когда все год от года только ухудшается, работники, добросовестно проработавшие многие годы на предприятии, стали за него бороться.

Сперва создали новый профсоюз так как тот, который существует в порту, вступать в конфликт с руководством явно не собирался. Потом – стали “стучаться” во все двери, включая администрацию Президента Украины, с требованиями повлиять на ситуацию на предприятии.

Но многочисленные обращения помогли мало: комиссии Николаевского управления Гоструда, несколько раз проверившие состояние дел на предприятии, серьезных недостатков в деятельности порта не обнаружили. Зато имена тех, кто подписывал обращения, стали каким-то образом известны руководству порта. Люди на себе ощутили, что такое жаловаться на начальство: за малейшее нарушение их жестоко штрафовали. Если нарушений не было, то их, по словам заместителя заведующего складом Оксаны Николенко, могли выдумать.

Новый профсоюз, который создали рабочие, руководство порта не признает, соответственно никаких средств на его счета, как того требует законодательство, не перечисляет. Директор порта Руслан Олейник конфликт с новым профсоюзом считает искусственно созданным.

– В том, что у нас произошло некоторое брожение в коллективе во многом вина предыдущего руководителя Николаевской ОГА, – считает он.

Добавляя, что людей, которые создавали новый профсоюз, использовали втемную, обманув напрасными обещаниями.

Борьбу с руководством выдержали немногие: из 95 рабочих в новом профсоюзе бороться за свои права и за порт осталось 17 человек. При этом его руководителя – Оксану Николенко, как уже писалось выше, уволили.

Единственным серьезным последствием выступлений рабочих, по словам Николенко и Сливинского, стало увольнение в начале минувшего года зама по эксплуатации Дмитрия Якименко.

Компании “Qterminals” из Катара, которая зайдет в этом году в порт “Ольвия”, придется очень непросто: экономика предприятия находится в “предынфарктном” состоянии. Согласно взятых “Qterminals” обязательств, в течение первых пяти лет в развитие порта она должна будет инвестировать 3,4 млрд. грн. Сумма ежегодных концессионных платежей при этом составит 82 млн. грн, что в 16 раз выше прибыли порта за 2019 год.

По словам генерального директора “QTerminals” Невилла Биссетта, компания планирует развивать порт «Ольвия» как зерновой хаб. Кроме того, концессионер пообещал инвестировать 80 млн. грн в развитие инфраструктуры Николаева.

Ждут прихода арабских концессионеров и многие рядовые работники порта. По словам докера Сливинского, они надеются, что несправедливые условия труда, которые навязало работникам нынешнее руководство, уйдут в прошлое, и порт выберется из той экономической ямы, в которую его “посадили” нынешние горе-хозяйственники.

К слову и о них. Согласно концессионному договору, рабочие места за сотрудниками порта, которые работали на момент прихода иностранного инвестора, должны сохраниться. Так же как и уровень их зарплат. Это означает, что руководство предприятия, со своими “скромными” доходами, останется работать в порту.

Сможет ли новый менеджмент компании “QTerminals” переломить ситуацию и вывести порт “Ольвия” из глубоких аутсайдеров в лидеры рынка – покажет время. У украинских менеджеров на это то ли знаний, то ли желания не хватило.