9 лютого між Кабінетом Міністрів України в особі міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова та першого заступника міністра енергетики України Юрія Вітренка, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, НАК «Нафтогаз України» і мерами українських міст підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Цього ж дня відбувся брифінг голови Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма та Миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича.

Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім наголосив, що підписання цього Меморандуму дасть можливість на місцях забезпечити стале проходження поточного опалювального сезону та підготуватися до наступного.

«Підписання Меморандуму мерами міст з НАК «Нафтогаз», НКРЕКП та урядом є результатом спільної активної діяльності в цьому напрямку, в тому числі і нашої. Зокрема Миколаївська обласна державна адміністрація підписала Меморандум з НАК «Нафтогаз» іще 15 січня. Наша мета – якісні послуги споживачам, вільний вибір постачальника блакитного палива. Для подальшого інформування голів ОТГ, міських, сільських і селищних голів, керівників райдержадміністрацій мною було підписано розпорядження про проведення роз’яснювальної роботи в цьому напрямку. Для її реалізації активно долучалися депутати різних рівнів, представники громадськості. Жителі області почали отримувати такий необхідний у даний момент обсяг інформації. Йдеться про можливість вільного вибору постачальника блакитного палива. Маємо вже позитивні зрушення у цьому напрямку. Договори поволі підписуються громадянами. Хочу нагадати, ми надсилали листи не лише на адресу НАК «Нафтогаз», але й інших компаній. Чекаємо фідбеку і від них. Радий, що і місцеві голови долучились до цього процесу. Підписання такого Меморандуму – це яскраве свідченням руху у правильному напрямі. Це діалог між центральною та місцевої владою», – сказав голова ОДА.

«Миколаївці, як і інші містяни України, схвильовані зміною ціни на опалення та гарячу воду. В результаті загальним подорожчанням платіжок. Тому в Кабінеті Міністрів України було розроблено програму, завдяки якій весь опалювальний сезон 2020-2021 рр. залишається на старих цінах. Це нам вдалося зробити у взаємодії з урядом, НАК «Нафтогаз» та Асоціацією міст України. Це вперше за останні п’ять років відбувся такий прозорий діалог. Текст Меморандуму теж вироблявся спільно з Асоціацією міст України», – підкреслив у ході брифінгу Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

Згідно з підписаним документом до кінця опалювального сезону 2020-2021 років українці безперебійно отримуватимуть опалення. Вартість послуги постачання теплової енергії та гарячої води у багатоквартирні будинки протягом нинішнього опалювального сезону не зміниться.

Варто зазначити, що Меморандумом гарантоване надання газу теплопостачальним підприємствам для виробництва тепла і транспортування його в домівки українців упродовж всього опалювального періоду 2020-2021 років. Водночас для цих підприємств передбачена відстрочка оплати за природний газ та компенсації різниці між ринковою ціною природного газу та ціною, врахованою в тарифах за тепло.

Також Кабінет Міністрів підтвердив, що фінансування компенсацій для підприємств теплопостачання не перекладатимуть на органи місцевого самоврядування.

Своєю чергою «Нафтогаз України» розробить та запровадить до 1 вересня 2021 року довгострокові цінові пропозиції для забезпечення сталого рівня цін на природний газ для підприємств теплопостачання. Це дасть змогу уникнути цінових коливань протягом опалювального сезону 2021-2022 років.

Пресслужба Миколаївської ОДА