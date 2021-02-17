На трассе возле Казанки монтируют систему автоматического взвешивания грузовиков

На трассе Н‑11 Днепр – Николаев в районе Казанки ведутся работы по установке интеллектуальной системы взвешивания крупногабаритного транспорта в движении. Всего в области планируют пять таких систем.

Об этом в Facebook сообщил заместитель начальника Службы автодорог Николаевской области Владислав Невеселый.

На сегодня уже выполнены основные работы – это монтаж главной конструкции-арки, на которой будет размещено оборудование с датчиками измерения габаритов транспорта. И вспомогательная конструкция, где будет шесть камер трех типов: для общего осмотра, определения номеров и кругового обзора.

Вся информация, полученная с камер WIM‑системы, будет сведена в единую карточку автомобиля: фото, номер, вес, оси, габариты. Дальше это переaдается в ситуационный центр, а данные злостных нарушителей направляются в полицию с конкретной фиксацией перегруза.

Интеллектуальная система взвешивания будет «фильтровать» транспортные средства: на машины ниже 3,5 тонны система не будет реагировать, чтобы не засорять базу лишней информацией.

До прохождения сертификации, которая запланирована на март этого года, комплекс будет работать в тестовом режиме.

Настройка самой системы происходит по следующему алгоритму: один автомобиль, три веса, три скорости. 90 раз транспорт с разной загруженностью и скоростью будет проезжать через WIM. Таким образом корректируется точность показателей комплекса.

Невеселый также отметил, что уже на момент монтажа, есть результативность установки «умной» системы – срабатывает психологический фактор: водитель видит камеру и автоматически притормаживает.