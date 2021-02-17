Девять свадеб за один день

Всего лишь за один день, 12 февраля, во Дворце торжественных событий в рамках проекта «Брак за сутки» расписались девять пар.

Об этом сообщает «Южная правда» со ссылкой на сюжет UA Миколаїв.

По словам замдиректора Дворца торжественных событий Елены Любаровой, так называемая зеркальная дата для ЗАГСа стала даже важнее Дня влюбленных:

– Для нас это настоящий праздник, потому что это такой бум после карантинных ограничений.

Среди прочих свидетельство о браке в этот день получили Роман и Алена Соколовы. Пара познакомилась во время учебы в медицинском университете. Предложение руки и сердца Алена получила неделю назад – к этому дню шли шесть лет.

Неожиданное предложение руки и сердца подготовил и жених Владислав Олейник.

Кроме них, в этот день еще семь невест стали законными женами любимых мужчин.