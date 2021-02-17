Вакцинация – на старте

В Николаевской области определили 108 временных пунктов для вакцинации населения от COVID‑19, которую планируют вскоре начать в Украине.

Об этом сказал заместитель начальника управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Олег Бабин в ходе онлайн брифинга.

Он также рассказал, что Минздрав провел инвентаризацию всего холодильного оборудования, поскольку вакцины, которые будут «заходить» в Украину, имеют разные температурные режимы хранения.

Замначальника облздрава напомнил, что в Николаевской области было создано 7 мобильных бригад, которые будут проводить вакцинацию.