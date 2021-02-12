Бізнес і податківці: в режимі діалогу

ДПС Миколаївщини продовжує практику відкритого конструктивного діалогу з бізнесом

Під час першого у цьому році засідання Громадської ради при Головному управлінні ДПС у Миколаївській області обговорено підсумки роботи податкової служби області у 2020 році.

В. о. начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Дмитро Прокоф’єв зазначив, що не зважаючи на складні умови карантинних обмежень у 2020 році платниками податків забезпечено позитивну динаміку надходжень до бюджетів усіх рівнів. Так, у 2020 році до бюджетів усіх рівнів мобілізовано понад 13,3 млрд грн податків і зборів, що на 803 млн грн більше, ніж у 2019 році. Забезпечено абсолютне виконання державного і місцевих бюджетів. До державної скарбниці зібрано понад 6 млрд грн, що на 267,1 млн грн, або на 4,6 відс. більше, ніж у 2019 році. До місцевих бюджетів мобілізовано майже 7,3 млрд грн, що на 535,4 млн грн, або на 8 відс. більше надходжень 2019 року.

Дмитро Прокоф’єв підкреслив значний внесок Громадської ради у процес удосконалення податкового законодавства, послідовну та конструктивну роботу з доопрацювання його норм для забезпечення рівних умов для платників податків та балансу інтересів бізнесу і держави.

«Ми, як і бізнес, зацікавлені у тому, щоб всі працювали чесно та за єдиними правилами. Тому ми підтримуємо всі пропозиції, які будуть сприяти підвищенню комфортності ведення бізнесу. Ми намагаємось звітувати перед громадськістю не формально раз на рік, а робити це постійно. Щоденно ми інформуємо платників податків про стан справ у Службі, конкретні результати роботи щодо фактичних надходжень податків і зборів, проблемних питань, які ще залишаються, перспектив та завдань, над якими ми працюємо, напрямів реформування служби», – наголосив Дмитро Прокоф’єв.

За словами голови Громадської ради при ГУ ДПС у Миколаївській області Івана Сакаля, відкритість та партнерство, відверте обговорення загальних питань та спільний пошук шляхів їх вирішення – ключові акценти діалогу між бізнесом та податковою службою. Партнерство та взаємоповага між ДПС і бізнесом створює сприятливі умови для успішного ведення бізнесу, що є запорукою стабільної та процвітаючої економіки нашого регіону.

Також під час засідання, за ініціативи заступника голови Громадської ради при Головному управлінні ДПС у Миколаївській області Олени Герасимчук обговорено пропозиції Миколаївської обласної профспілки працівників малого та середнього бізнесу «Єднання» щодо внесення змін до Податкового кодексу України. Слід зазначити, що даний проєкт затверджено робочою групою при Миколаївській обласній державній адміністрації, повідомляє Головне управління ДПС у Миколаївській області.