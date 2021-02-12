Ще один міст пішов під воду

Нещодавно “РП” розповідало про вихід з ладу понтонного мосту поблизу села Пересадівка. А цього тижня вночі у Нововасилівському старостинському окрузі Снігурівського району невідомі перевізники важковаговим транспортом пошкодили понтонний міст, який сполучає населені пункти округу з містом. В результаті пошкоджень було зірвано кріплення моста та пішло під воду два понтони. Рух транспорту через міст було паралізовано, повідомляє сайт “Снігурівська громада”.

Працівниками комунального підприємства «Снігурівський комунальник» було оперативно проведено зварювальні роботи та відкачування води з понтонів. Наразі рух автомобільного транспорту через міст відновлено. Проїзд до мосту також було облаштовано бетонними блоками.

Звертаємося до перевізників – будьте свідомими та майте совість! Коли ви в черговий раз переїжджаєте через міст перевантаженою фурою, пам’ятайте: окрім вас даними мостами користуються місцеві мешканці для проїзду в лікарню, здійснюється підвіз дітей до шкіл та доставка продуктів харчування!