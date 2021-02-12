Творити добро так просто

10 лютого до Миколаївського реабілітаційного центру «Мрія» завітали фахівці ГУ ДПС у Миколаївській області та вручили колективу медичне обладнання, яке так необхідне для лікування та реабілітації маленьких відвідувачів.

Ця державна реабілітаційна установа для дітей з інвалідністю орієнтована на малечу, яка має психічні та ментальні порушення, ДЦП тощо. Дітям надається медичне та психолого-педагогічне обслуговування. Відвідують установу за індивідуальними графіками дітки разом з батьками.

На постіній основі податківці Миколаївщини зустрічаються з працівниками закладу, цікавляться умовами їх роботи з дітками. Під час зустрічі фахівці Головного управління ДПС у Миколаївській області передали Центру сольові лампи, які є дуже важливими для оздоровлення дітей.

Проведена зустріч – не єдиний крок на шляху підтримки Центру зі сторони ГУ ДПС у Миколаївській області. У рамках допомоги, Центру передано меблі, іграшки та інший інвентар, який вже використовується у щоденній реабілітації, повідомляє Головне управління ДПС у Миколаївській області

За допомогу у проведені спільних заходів, направлених на поліпшення здоров’я дітей з особливими потребами, забезпечення їх інтлектуального та особистісного розвитку, створення сприятливих умов для швидкої соціальної адаптації, а також за чуйність та небайдужість, в.о. начальника ГУ ДПС у Миколаївській області Дмитра Прокоф’єва та колектив ГУ ДПС у Миколаївській області відзначено подякою Миколаївського реабілітаційного центру «Мрія».

За словами в. о. начальника ГУ ДПС у Миколаївській області Дмитра Прокоф’єва, діти завжди потребують уваги та розуміння дорослих, а діти з особливостями розвитку – ще більше.

«Ми повинні робити все, щоб діти з особливими потребами мали можливості для розвитку, і щоб у таких спеціалізованих центрах були задіяні всі надсучасні технології. Сподіваємось, що такий невеличкий наш вклад у роботу цієї спеціалізованої установи допоможе діткам отримати необхідне лікування та якнайшвидше одужати. І якщо нам вдалося подарувати хоча б частинку простого дитячого щастя цим особливим дітям, здійснити їх найзаповітніші мрії, то ми впевнені, що робимо добру та необхідну справу, і закликаємо до цього всіх інших», – зазначив Дмитро Прокоф’єв.