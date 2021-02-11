Місцеві бюджети поповнює ПДФО

У 2021 році ДПС Миколаївщини продовжує активно вживати заходи з легалізації трудових відносин, а саме щодо виплати заробітної плати, офіційного оформлення найманих працівників, що забезпечує ефективний розвиток бізнесу у регіоні.

У рамках цих заходів, вже у січні 2021 року до місцевих бюджетів Миколаївської області мобілізовано податку на доходи фізичних осіб у сумі 384,8 млн грн, що на 26,7 млн грн, або на 7,4 відс. більше показника відповідного періоду 2020 року.

Податок на доходи фізичних осіб складає більше половини всіх надходжень до місцевих бюджетів Миколаївщини. Питома вага ПДФО у загальній сумі надходжень до місцевих скарбниць області складає 67,5 відсотка.

Головне управління ДПС у Миколаївській області