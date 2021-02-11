Межа розбрату

Купують не хату, а сусідів. Ця народна мудрість поготів набуває актуальності, коли йдеться про непорозуміння між найближчими суміжниками. А якщо при цьому органи влади виявляють пасивність при вирішенні таких суперечок, ситуація заходить у глухий кут, і протистоянню не видно кінця і краю…

Вирішуйте все самі…

«Рідне Прибужжя» у попередніх публікаціях неодноразово розповідало про розбіжності між найближчими сусідами, коли межа між земельними ділянками перетворювалася на лінію зіткнень діаметрально протилежних інтересів. Ось і подружжя Олексія і Валентини Варламових звернулося до «РП», щоб розповісти про власну «війну» із сусідами. І хоча наші заявники – мешканці обласного центру, вони тривалий час живуть у Баштанці, де доглядають за учасником бойових дій у роки Другої світової війни, інвалідом I групи Петром Борисовим. Петро Пилипович має численні державні нагороди за свій ратний подвиг та мирні звитяги.

Зазначимо, що про ситуацію вже розповідали наші колеги з газети «Голос Баштанщини». Як йдеться в публікації у районці, Варламови акцентують увагу на тому, що нова сусідська будівля, фундамент якої вже підготовлено, може повністю закрити потрапляння денного світла у кімнату (єдине вікно виходить на сусідське подвір’я), де перебуває ветеран.

«З приводу будівництва будинку за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 19 ми подавали скарги на наших сусідів до різних інстанцій. Але у всіх була одна відповідь: «Ми нічого не можемо зробити, вирішуйте всі питання самі». Поки чиновникам «руку не помажеш», вони нічого не робитимуть. А дехто навіть заявляє, що ми спекулюємо інвалідом війни! – обурюються донька та зять заслуженої людини, вік якої наближається до ста років. – Для чого тоді існує влада (міська рада), яка нічого не може зробити, земельний відділ, архітектор району, прокуратура, поліція? Всім на все начхати. А де ж шукати справедливість? Якщо людина багата, то їй усе дозволено? Вже кого-кого, а діда, за яким ми доглядаємо, ображати не дамо».

Підгрунтя конфліктної ситуації є таким. Петро Пилипович Борисов мешкає за адресою: м. Баштанка, вул. Ярослава Мудрого, 17/1 – це квартира в одноповерховому будинку. «2018 року сусідній будинок по вул. Ярослава Мудрого, 19 придбав баштанський підприємець Микола Шевченко. У тому ж році він розпочав перебудову будинку і зробив це таким чином, що між нашими будівлями відстань лишилася менше трьох метрів – порушено всі можливі норми: будівельні, пожежної безпеки. Також встановлено на нашій території стовп з їхнім електролічильником», – бідкаються Варламови, нарікаючи, що таким чином у них не залишилося території для обслуговування будинку (з тильної частини). А через те, що «всі звернення до сусіда та до органів місцевої і державної влади марні – ніхто не реагує, жодних мір не приймають – лише відписки, залишилася одна надія – на засоби масової інформації. Можливо, після цього, щось зрушить з мертвої точки», – каже Олексій Варламов, який звернувся спочатку до районного видання, а згодом – і до редакції «Рідного Прибужжя».

Порушення таки мали місце

Якою ж була реакція органів влади та правоохоронних органів?

Баштанська місцева прокуратура цілком очікувано послалася на те, що на підставі Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 прокуратура втратила функцію нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами. Натомість прокурори перенаправили звернення на управління Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ).

Фахівці управління Державної архітектурно-будівельної інспекції ще 2 квітня 2019 року виїхали на місце із залученням начальника відділу з питань містобудування, архітектури, містобудівного кадастру Леоніда Сириці та у присутності Ігоря Шевченка провели позапланову перевірку дотримання вимог містобудівного законодавства, будівельних норм, стандартів і правил на об’єкті «Реконструкція житлового будинку з добудовою» за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 19/1 у м. Баштанка.

У ході перевірки були виявлені порушення чинного законодавства, зокрема встановлено, що «Шевченком Ігорем Миколайовичем проводяться будівельні роботи з реконструкції житлового будинку, будівництво добудови розмірами 2,63х 4,30 та 1,95×2,85 та влаштування бетонного фундаменту розмірами 4,80×3,60 без дозвільних документів, що надають право виконувати такі роботи, та без затвердженої проєктної документації».

Перевіряльники склали протокол про адміністративне правопорушення та припис про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил.

Але, як йдеться з офіційних відповідей, лист із зазначеними матеріалами перевірки так і не було вручено І. Шевченку та повернуто на адресу управління. У зв’язку із цим управління ДАБІ звернулося до правоохоронних органів для вручення матеріалів перевірки супровідним листом з проханням доручити працівникам органів внутрішніх справ вручити Шевченку Ігорю Миколайовичу матеріали перевірки.

ДАБІ забула про власний припис?..

У грудні 2020 року скаржники знову написали листа до управління Державної архітектурно-будівельної інспекції з проханням поінформувати: якою є ситуація наразі?

Звідти, за підписом в. о. начальника управління Наталії Говяденко, надійшла відповідь. Її зміст зводиться до того, що у зв’язку з набранням 18 березня 2020 року чинності Постанови Кабінету Міністрів «Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю» зупинено здійснення державного архітектурно-будівельного контролю до початку виконання функцій і повноважень Державної інспекції містобудування.

Редакція «РП» додатково звернулася по пояснення до зазначеного управління. Зокрема ми поцікавилися: чи було зрештою усунуто виявлені недоліки відповідно до припису та яке покарання понесла винна сторона?

Віддамо належне посадовим особам управління: відповідь на наш офіційний запит надійшла оперативно, усього за декілька робочих днів. Проте на цьому позитив і завершується. Адже у своїй відповіді від 01.02.21 Наталія Говяденко… продублювала попередні відомості (ті, що ми навели вище). Судячи з усього, управління за майже два роки так і не спромоглося проконтролювати виконання свого ж припису. Отакої!

То для чого тоді існує ця структура із чималеньким штатом та кошторисом, що фінансується за гроші платників податків?..

Петро Борисов та його родичі зверталися і до Баштанської міської ради. Звідти поінформували, що «на даний час міська рада не має можливості «оказать давление» на протиправні дії Ваших сусідів, так як це є порушенням законодавства, але у свою чергу посадові особи міської ради вже вкотре провели профілактичну співбесіду щодо врегулювання спірних питань».

Баштанська міська рада також порекомендувала провести процедуру приватизації земельної ділянки, вважаючи, що таким чином буде закрите питання щодо її меж, а після цього – покроково можна буде «закрити» й інші негаразди.

Забудовниця: у мене все по закону

Зазначимо, що насправді власником земельної ділянки та будинку де-юре є не Ігор Шевченко, а його мати. Тож ми звернулися до Лариси Шевченко, аби почути позицію другої сторони конфлікту з даного питання.

– Варламови мене вже так «дістали», що я їм сказала: якщо їх щось не влаштовує і якщо я вчинила незаконно, то нехай подають на мене до суду, – одразу ж емоційно заявила Л. Шевченко. – Думаю, якби в мене було щось незаконно, то представники влади б уже тисячу разів мене викликали і попередили. А так наші сусіди тільки всюди пишуть і жаліються. Ми ж – люди небагаті, нікого не підкупляли.

– Але все ж, наскільки мені відомо, фундамент ви вже демонтували?

– То був не фундамент, а просто зверху заливка (? – Ред.). Ми планували там зробити терасу, а тепер ми будуємо гараж, тож прибрали ту заливку. Там стояв старий гараж, тепер буде новий.

– Тобто впритул до будинку сусідів?

– Як було впритул, так і стоятиме… І, до речі, ми знайшли старі документи, і виявилося, що то не ми до них прибудовувалися, а вони.

– Але ж кожен будинок повинен мати щонайменше один метр відстані від нього, з метою його належного обслуговування…

– У мене – будинок, а в них вважається квартира. Під квартири земля не виділяється, і приватизувати її вона ніяк не може (міська рада це заперечує! – Ред.). Тож жодної її території там немає. А якщо по-людськи, то нехай зайде і вимиє там вікно. Але то такі люди… І вони просто прикриваються тим дідусем, ветераном війни.

Лариса Шевченко стверджує, що в неї все робилося відповідно до закону. Проте у цьому є великі сумніви. По-перше, перевірка управління ДАБІ виявила беззаперечні порушення будівельних норм і правил. Інша річ, що потім чиновники проявили дивовижну пасивність і байдужість щодо усунення виявлених недоліків.

А, по-друге, викликає щонайменше подив сам процес приватизації земельної ділянки, точніше двох, з боку нової власниці. У розпорядженні редакції є Акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання. Так-от: на документі, що датований 10 травня 2020 року, є підпис замовника робіт – Л.А. Шевченко і виконавця – Р.М. Салівського. Але жодного підпису суміжних землевласників та землекористувачів документ не містить. Цікаво, що в документі один із пунктів гласить: «Власниками (користувачами) суміжних земельних ділянок претензій до існуючих меж не заявлено». Отакої!

Хіба це не порушення?..

Слово – міській владі

Іще. Ми з’ясували, що саме Баштанська міська рада здійснила державну реєстрацію права власності на землю, сталося це у червні 2020 року. Чому ж тоді в процесі приймання поданих документів відповідальна особа не перевірила їхню юридичну спроможність?..

Ми зателефонували Баштанському міському голові Олександру Береговому і попросили його прокоментувати власне бачення ситуації та можливих шляхів полагодження конфлікту. Попри те, що Олександр Анатолійович лише з кінця минулого року обійняв цю посаду, він виявився добре обізнаним у проблемі та охоче поспілкувався з журналістом.

– Ярослава Мудрого, 17/1– це будинок квартирного типу, на двох власників, – розповів Олександр Анатолійович. – Така ж ситуація раніше була і з нерухомістю за адресою Я. Мудрого, 19. Але люди, які викупили ці квартири, зробили його саме будинком, а потім – приватизували земельні ділянки, за які справно сплачують податки. Тобто у них усе в порядку. Щодо заявників, то ми туди виїжджали з комісією. Там справді проживає ветеран війни, їх у нас в ОТГ залишилося, здається, всього троє. І ми запропонували їм подавати документи до міської ради з метою оформлення документів на земельну ділянку біля квартири. Наскільки мені відомо, цей процес уже розпочато. При цьому відіб’ємо метр з їхнього боку. І якщо навіть сусідня ділянка налягає на цей метр, то… це можна зрозуміти, якщо на місце виїде місцева служба геодезії і все обміряє. І люди, які проживають на Ярослава Мудрого, 19, не проти того, щоб сусіди фарбували свою стіну чи обгороджували свій будинок. Щодо лічильника, то він стоїть на стовпі, який належить Шевченкам. Можливо, раніше влада когось і не чула. Але нова міська влада намагається реагувати на кожне звернення громадян.

– А чи не були в процесі реконструкції порушені будівельні норми чи вимоги пожежної безпеки?

– Якби це було нове будівництво, то, можливо, так. Але оскільки там будинок раніше стояв, і кількість поверхів не збільшилася, то що могло бути порушено? Просто люди зробили шикарний євроремонт і когось, можливо, це «зашкрябло». Щодо ветерана, то ми завжди приїжджаємо до нього на свята, вітаємо та привозимо продуктові пайки. Наші соціальні працівники – часті гості у цієї заслуженої людини.

Олександр Береговий запевнив, що в будь-якому разі тримає цю ситуацію на контролі до остаточного вирішення проблеми.

Утім, судячи з усього, кінця-краю цьому конфлікту поки що не видно. Адже, за наявною інформацією, Варламови планують добиватися правди у суді. Позаяк сподіваємось, що ситуацію буде владнано у чіткій відповідності до Закону, і права жодної людини не будуть порушені. Поготів – права старенького ветерана, який воював за мирне небо для всіх нас…

Андрій ТЮРІН

Що каже законодавство ?

01.10.2019 набрали чинності нові будівельні норми – ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», які, серед іншого, регулюють і питання відстаней між будинками, будівлями та спорудами як на власній, так і на сусідніх ділянках, відстаней до меж ділянок, протипожежних роз-ривів та ін.

При розміщенні будинків у кварталах із сформованою забудовою для догляду за будинками і здійснення поточного ремонту відстань до межі суміжної земельної ділянки від найбільш виступаючої конструкції стіни будинку слід приймати не менше ніж 1,0 м.

При цьому має бути забезпечене виконання необхідних інженерно-технічних заходів, що запобігатимуть попаданню атмосферних опадів з покрівель та карнизів будівель на територію суміжних ділянок або взаємоузгоджене водовідведення.

Прибудовані або окремо розміщені приміщення та тимчасові споруди для індивідуальної трудової та підприємницької діяльності допускається розташовувати на земельних ділянках по червоних лініях.

В умовах реконструкції допускається зменшувати відступи від червоних ліній до будинків і споруд з урахуванням сформованої забудови.

Гаражі слід передбачати вбудованими, прибудованими до житлових будинків або окремо розташованими по лінії забудови, а також у глибині ділянки.

Протипожежні відстані

Між житловими, садовими, дачними будинками (та господарськими будівлями) I та II ступеня вогнестійкості, розміщеними (запланованими) на сусідніх земельних ділянках, протипожежний розрив має бути 6 м.

Між житловими, садовими, дачними будинками (та господарськими будівлями) I та II ступеня вогнестійкості та будинками III ступеня вогнестійкості протипожежний розрив має бути 8 м.

Протипожежні відстані можуть не застосовуватись між житловими і господарськими будинками у межах однієї присадибної ділянки.