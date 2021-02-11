Голові Миколаївської обласної державної адміністрації Кіму В.О.

Голові Миколаївської обласної ради Замазєєвій Г.В.

Копія: Єланецькому селищному голові Баденко Л.В.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Чому Єланецька влада так не любить дітей?

З початку нинішнього року діти Єланеччини не можуть нормально відвідувати школи і дитячі садки.

Головна причина – низький температурний режим, або відсутність тепла взагалі.

Головою Єланецької селищної ради Баденко Л. називаються різні причини – реформування органів місцевого самоврядування, ковід, погана погода… Але факт має місце – з початку року через відсутність тепла діти повноцінно навчалися всього декілька днів, а в ряді шкіл – взагалі не навчаються. Після останнього підключення до газопостачання 04.02.21 р. – в усіх школах холоднеча.

Друга проблема – повноцінне харчування школярів за кошти бюджету.

Депутати Єланецької селищної ради таки відстояли свою позицію – всі діти повинні бути нагодовані за кошти місцевого бюджету.

Але що маємо? Від повноцінного харчування тільки назва – одна страва ретельно розмазана по тарілочці, як у казці про журавля та лисичку. Якщо порівняти норми харчування дітей, то вони нині в 2-3 рази нижчі в школах, ніж у дитсадках. А на харчування дітей у школах виділено мізер – усього 24 грн. на одну дитину (згідно з рішенням сесії селищної ради).

До того ж закупки продуктів харчування для шкіл і дошкільних закладів – районний відділ освіти під керівництвом Головань С. здійснюють не прозоро, по завищеним цінам.

Ще одна проблема – секційна і гурткова робота з дітьми. Вона практично відсутня. Причина та сама – недостатнє фінансування.

Прикро констатувати, що в той час коли держава виділяє 100% необхідних коштів по захищеним статтям на утримання шкіл і дошкільних закладів, а в бюджеті Єланецької селищної ради тільки вільних залишків станом на 01.01.2021 р. більш як 11 млн грн – ми маємо таке відношення до дітей…

Виникає запитання – так навіщо ж влада так злочинно економить на дітях? Адже і заробітні плати, і преміальні в наших місцевих єланецьких чиновників зашкалюють…

Прошу Вас:

– терміново вжити заходів по забезпеченню оптимального температурного режиму в усіх школах і дитячих садках Єланеччини для здійснення нормального навчально-виховного процесу;

– терміново вжити заходів по організації збалансованого та повноцінного харчування дітей в школах і дошкільних закладах. Забезпечити здійснення оптових закупок продуктів харчування для дітей та висвітлення інформації про ці закупки на сайті Єланецької селищної ради;

– організувати проведення гурткової і секційної роботи в школах Єланеччини;

– розглянути дані питання на засіданнях профільної комісії обласної ради з питань науки і освіти, інновацій, молоді, сім’ї і спорту, культури, духовності та профільної комісії з питань освіти Єланецької селищної ради. Про дату, час та місце проведення засідань прошу повідомити завчасно.

Про вирішення порушених питань прошу повідомити мене у встановлений Законом термін.

Депутат Миколаївської обласної ради Демченко Т.В.