Скільки земельних ділянок отримали у власність учасники бойових дій?

– Загалом від початку запровадження ініціативи про надання земельних ділянок учасникам бойових дій Головне управління Держгеокадастру у Миколаївській області надало військовослужбовцям 9121 дозвіл на розробку документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Для індивідуального садівництва військові отримають 553 ділянки загальною площею 62,52 га, для ведення особистого селянського господарства – 8568 ділянок загальною площею 16,25 тис. га. Процедуру оформлення землі у власність завершили 5816 учасників бойових дій, які отримали земельні ділянки загальною площею 10,57 тис. га.

Найбільша кількість проєктів землеустрою затверджена по земельних ділянках у Миколаївському районі – 605 ділянок загальною площею 977,5207 га, Первомайському районі – 570 ділянок загальною площею 1089,0654 га, Вознесенському районі – 487 ділянок загальною площею 860,9642 га, Новобузькому районі – 433 ділянки загальною площею 860,4991 га та Баштанському районі – 452 ділянки загальною площею 880,0751 гектара.

З початку 2021 року у Миколаївській області процедуру оформлення землі у власність завершили 45 учасників бойових дій. Для ведення особистого селянського господарства військові отримали 43 земельні ділянки загальною площею 92 га, для ведення садівництва – дві земельні ділянки загальною площею 0,2 гектара.