Поповнюючи державну скарбницю

ДПС Миколаївщини ефективно відпрацьовує ризикові операції суб’єктів господарської діяльності, виявляє і руйнує схеми з формування фіктивного податкового кредиту, що забезпечує збільшення обсягів декларування ПДВ до сплати в бюджет.

Вагомі показники із збору ПДВ свідчать про ефективне адміністрування цього податку, підвищення рівня аналітичної роботи, послідовну боротьбу з податковими схемами, забезпечення сприятливих умов для ведення бізнесу у регіоні.

Як повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області, у січні 2021 року до державного бюджету мобілізовано 275 млн грн ПДВ з вироблених в Україні товарів, що на 7,8 млн грн, або на 2,9 відс. більше, ніж у грудні 2020 року та на 44,7 млн грн, або на 19,4 відс. більше середньомісячного збору з ПДВ за 2020 рік.

Головне управління ДПС в Миколаївській області