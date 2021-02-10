На потреби українського війська

Відповідно до Податкового кодексу України з серпня 2014 року в Україні запроваджено військовий збір, який у повному обсязі перераховується до державного бюджету і використовується на підвищення обороноздатності держави.

Як повідомив в. о начальника ГУ ДПС у Миколаївській області Дмитро Прокоф’єв, у першому місяці поточного року внесок платників військового збору Миколаївщини до державного бюджету склав майже 36 млн гривень. Це на 3,4 млн грн більше минулорічних надходжень за відповідний період.

«Зважаючи на ситуацію в країні, яка пов’язана із загрозою поширення COVID-19, позитивна динаміка надходжень військового збору від представників усіх сфер економіки регіону свідчить про сумлінність платників податків-роботодавців, які виплачують легальну заробітну плату найманим працівникам, відповідно з якої утримують та перераховують до бюджету військовий збір. Сплата військового збору забезпечує могутність української армії та захищеність державного кордону України», – зазначив Дмитро Прокоф’єв.

Нагадаємо, військовий збір утримується з доходів фізичних осіб, які підлягають оподаткуванню. Зокрема, це заробітна плата, іноземні доходи, суми винагород та інших виплат, нарахованих відповідно до умов цивільно-правового договору, пасивні доходи, у тому числі, роялті, дивіденди, страхові виплати та інші.

Головне управління ДПС у Миколаївській області звертається до роботодавців з проханням своєчасно та у повному обсязі сплачувати податки до бюджету, у тому числі, військовий збір. Сплата військового збору є почесним внеском кожного громадянина у підтримку боєздатності Збройних сил України.

Головне управління ДПС у Миколаївській області