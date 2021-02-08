Через негоду автівки… стають на дибки

Попри попередження про надскладні погодні умови, чимало автомобілістів виїхали на траси Миколаєва і області. Унаслідок ожеледиці та слизьких доріг з самого ранку понеділка зафіксовано десятки ДТП. На дві з таких залучались співробітники Головного управління ДСНС України у Миколаївській області, повідомляє сайт відомства.

Так, о 07.15, до Служби порятунку надійшло повідомлення про лобове зіткнення автомобілів ВАЗ-2105 та MERCEDES Vito на відстані 12 км від м. Очаків. На місце прибуло відділення 22 державної пожежно-рятувальної частини. Як з’ясувалось, очевидці допомогли постраждалому водію першого легковика вибратись з автівки. Оскільки чоловіку була необхідна невідкладна медична допомога, рятувальники забрали його до свого спецавтомобілю. Під час слідування до лікувального закладу вони зустріли “швидку”, яка прямувала на цей виклик й передали громадянина медикам.

Вже о 07.50 надзвичайники Вітовського району надали допомогу поблизу с. Шевченкове. З’ясувалось, що через ожеледицю на автошляху водій Volkswagen Caddy допустив з’їзд в кювет та в подальшому автівка перекинулась, ставши… на дибки. До приїзду рятувальників керманич самотужки вибрався із понівеченого транспортного засобу. Черговим відділенням 16 ДПРЧ від’єднано акумулятор, авто перевернуто на колеса.