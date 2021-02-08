Місцеві бюджети-2021: зафіксовано зростання

У результаті активної співпраці з суб’єктами господарювання, сервісного підходу до їх обслуговування та створення комфортних умов ведення бізнесу у регіоні, вже у січні 2021 року до місцевих бюджетів забезпечено 570,3 млн грн податкових платежів. У порівнянні з січнем 2020 року доходи місцевих скарбниць зросли на 2,8 відсотків. Місцеві бюджети додатково отримали 15,8 млн гривень. Про це повідомив в.о. начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Дмитро Прокоф’єв.

Він зазначив, що майже 67,5 відс. у загальній сумі надходжень займає податок на доходи фізичних осіб. За січень поточного року місцеві бюджети отримали 384,8 млн грн ПДФО, що на 26,7 млн гривень більше, ніж за січень минулого року.

Підприємці і аграрії Миколаївщини, які використовують спрощену систему оподаткування, сплатили до місцевої казни 104,1 млн грн єдиного податку. Перевищення рівня надходжень від цієї категорії платників, у порівнянні з січнем 2020 року складає 2 млн гривень.

Крім того, до місцевих бюджетів надійшло 42,9 млн грн плати за землю, 18,5 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 13,7 млн грн акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, 1,8 млн грн плати за ліцензії, 1,1 млн грн рентної плати за спеціальне використання води, надр та лісових ресурсів, 0,4 млн грн екологічного податку.

«Ми залишаємося надійними партнерами для сумлінних платників податків і завдяки їхній громадянській позиції, добровільній та своєчасній сплаті податків до місцевих бюджетів, розширюються можливості реалізації інфраструктурних та соціальних проектів задля комфортних умов життя і праці мешканців Миколаївщини»,- зазначив Дмитро Прокоф’єв.

Головне управління ДПС у Миколаївській області