ЄСВ: є півмільярда!

У Головному управлінні ДПС у Миколаївській області повідомили, що у січні 2021 року підприємства та підприємці Миколаївської області сплатили 497,5 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Такий показник перевищив надходження з ЄСВ за аналогічний період 2020 року на 40,8 млн грн або на 8,9 відсотків.

За словами в. о. начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Дмитра Прокоф’єва, зростання надходжень з ЄСВ відбулося завдяки якісному адмініструванню податків, сервісному обслуговуванню платників, а також за рахунок співпраці з роботодавцями регіону та розуміння ними пріоритетності відрахувань на соціальні потреби.

«Податкова служба Миколаївщини й надалі контролюватиме дотримання законодавства при виплаті заробітної плати та інших доходів громадянам з метою виконання покладених завдань із забезпечення реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску для своєчасного здійснення пенсійних виплат і соціальних допомог», – зазначив Дмитро Прокоф’єв.

Головне управління ДПС у Миколаївській області