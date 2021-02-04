Податки: є перший мільярд!

У січні 2021 року, завдяки відповідальному бізнесу, Миколаївська область вже поповнила зведений бюджет на понад 1 млрд гривень. Якщо аналізувати надходження у розрізі бюджетів, то із загальної суми надходжень до державного бюджету платниками сплачено 452,8 млн гривень. Місцеві бюджети області отримали для свого розвитку 570,3 млн гривень.

Як зазначив в.о. начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Дмитро Прокоф’єв, у 2021 році колективу Служби є над чим працювати, перш за все, це надання якісних та зручних послуг платникам податків з тим, щоб виконання податкових зобов’язань було комфортним, покращення якості адміністрування, щоб бюджети отримували передбачені кошти, а держава та громади були фінансово спроможними.

Дмитро Прокоф’єв подякував суб’єктам господарювання Миколаївщини за сумлінну працю та побажав успіхів у підприємницькій діяльності, процвітання бізнесу, щоб кожна започаткована справа була вдалою та перспективною.

Головне управління ДПС у Миколаївській області