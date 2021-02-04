IT-авторитеты

Под руководством мэра-айтишника в Николаеве активно проходит диджитализация. Одним из ее воплощений стал электронный градостроительный кадастр. В горсовете его называли “революционным продуктом” от киевских разработчиков. Однако сколько и кому отдали за его создание – умалчивали. Журналисты Центра выяснили, что николаевский кадастр обошелся в разы дороже, чем большинству других городов. А фирма, с которой заключили около двух десятков договоров, связана с чиновниками и местным “авторитетным бизнесменом”.

ПОЛНАЯ ДИДЖИТАЛИЗАЦИЯ ВСЕГО ГОРОДА

Николаев может “похвастаться” не только 24 местом в рейтинге прозрачности украинских городов, который составляла организация Transparency International Ukraine, но и одним из самых дорогих онлайн-ресурсов по доступу к градостроительной и земельной документации. Аэрофотосъемка города обошлось бюджету в 6,3 миллиона гривен, еще на 18 миллионов подписали договоров на создание программного обеспечения и обработку баз данных.

Программное обеспечение представили киевские разработчики – компания “Софтпро+”. Их продукт городской голова Николаева Александр Сенкевич назвал “революционным инструментом” и пообещал, что Николаев станет “одним из первых городов в Украине, в котором сделают публичным все, что только можно”.

Директор фирмы “Софтпро+” Андрей Черин и мэр Николаева Александр Сенкевич на презентации градостроительного кадастра

Судя по официальным ответам на запросы журналиста, в областных центрах, где выступил подрядчиком “Софтпро+”, на создание онлайн-кадастра потратили от полмиллиона до трех миллионов гривен. А в Николаеве, напомним, эти работы обошлись в 18 миллионов!

Откуда такая разница?

Ряд городов сохранили значительные бюджетные средства благодаря тому, что градостроительную документацию вносили в электронную систему специалисты профильных управлений.

Однако экономия – это, видимо, не про николаевских чиновников. Ведь деньги не их, а налогоплательщиков.

“Нам нужно было быстро наполнить кадастр информацией, а большой объем данных перевести в цифровой формат. Поэтому мы заказывали такие услуги у подрядчика”, – объяснил главный архитектор Николаева Андрей Цымбал.

В итоге департамент градостроительства и архитектуры перечислил за разработку градостроительного кадастра 11,2 миллиона гривен, а управление земельных ресурсов 1,1 миллиона за подсистему “Земельный кадастр”.

Также чиновники подписали еще 6 договоров на общую сумму в 4,5 миллиона грн, но планируют их реализовать в этом году. Два договора на 1,3 миллиона пришлось расторгнуть, потому что в бюджете просто не хватило денег.

ОДИН ТОВАР – РАЗНАЯ ЦЕНА

Несмотря на то, что все лицензии для николаевского онлайн-кадастра принадлежат ЧП “Софтпро+”, подрядчиком выступило николаевское ООО “Зем-Юр-Центр”, зарегистрированное в Николаеве. В договорах управлений Николаевского горсовета указано, что предприятия заключили партнерское соглашение.

В Львове, Ровно, Житомире, Луцке, Чернигове и нескольких других областных центрах программное обеспечение для кадастра закупали не у посредника, а напрямую у исполнителей – компании “Софтпро+” или ее директора ФЛП Андрея Черина.

Поскольку и Николаев воспользовался их разработками, градостроительные кадастры городов практически идентичные – разница заключается только в количестве слоев карты и наполненности геопортала. Поскольку киевские разработчики не разместили свой прайс в открытом доступе, журналисты Центра решили провести эксперимент и попробовали заказать у них разработку подобного продукта.

Согласно ценовому предложению “Софтпро+”, за самый полный пакет услуг по разработке геопортала градостроительного кадастра, который и предоставили Николаеву, придется заплатить 1 миллион 141 тысячу гривен. В эту сумму включено стоимость лицензий на программное обеспечение, обработка данных, необходимое оборудование, услуги по установке и обучению персонала.

ООО “Зем-Юр-Центр” получил за те же работы от горсовета более 11 миллионов гривен. В десять раз больше!

Геопортал николаевского градостроительного кадастра

Так, киевские разработчики поставляют необходимые для кадастра лицензии и компьютерное оборудование за 955 тысяч гривен. В управлении градостроения и архитектуры Николаевского горсовета такие расходы составили 5,1 миллионов гривен. ЧП “Софтпро+” готово обучить чиновников, как работать с ресурсом, всего за 6 тысяч гривен. А вот “Зем-Юр-Центр” запросил за это 268 тысяч гривен.

Но наибольшие расхождения в стоимости заключаются в обработке данных.

В прайсе киевской компании стоимость такой услуги для создания градостроительного кадастра составляет 120 тысяч гривен с оговоркой, что она может меняться в зависимости от объема информации.

ООО “Зем-Юр-Центр” получило 4,5 млн грн из городского бюджета за работу с градостроительной документацией и ее внесение в базы кадастра, то есть в 40 раз больше. К примеру, Ровно за такие услуги заплатили 1,8 миллиона гривен, в Житомире 126 тысяч гривен. Отметим, что в большинстве городов за обработку данных не заплатили ни копейки из бюджета – работы выполняли сами сотрудники управлений архитектуры.

Аналогичная ситуация сложилась и с разработкой подсистемы “Земельный кадастр” для управления земельных ресурсов.

По информации, размещенной на сайте “Софтпро+”, ее стоимость составляет 300 тысяч гривен. Непосредственно за программное обеспечение управление земельных ресурсов Николаевского горсовета перечислило “Зем-Юр-Центру” 200 тысяч гривен. А вот его установка обошлась даже дороже – 230 тысяч. При том, что в прайсе “Софтпро+” стоимость услуги установки – 3 тысячи. Еще 150 тысяч из бюджета ушло на обучение работников управления земресурсов и введение подсистемы кадастра в эксплуатацию. А вместе с обработкой данных выходит сумма более 1 миллиона гривен.

Почему у “Зем-Юр-Центра” и “Софтпро+” возникла такая большая разница в стоимости, мы пытались узнать у директора “Зем-Юр-Центра” Елены Бредихиной. Однако она, сославшись на занятость, отказалась говорить, а затем и вовсе не стала принимать звонки. Журналисты отправили обращение с просьбой предоставить комментарий, однако ответа на него пока не последовало.

Директор “Софтпро+” Андрей Черин причинами высокой стоимости назвал срочность и объем работ.

“В других городах градостроительные кадастры создавались на протяжении пяти лет и чиновники сами работали с данными. А в Николаеве захотели сделать его за один год. Мы даже экспериментальные подсистемы им поставляли”, – сказал автор разработок.

ПРОКЛАДКА С СОМНИТЕЛЬНЫМ ПРОШЛЫМ

До подписания договоров на разработку геопортала компания “Зем-Юр-Центр” не имела никакого отношения к программированию. Ранее она выполнила несколько господрядов: проектирование ремонта тротуара, строительство канализационных сетей и разработку генплана села Новоселовка Запорожской области. При этом по последнему договору фирма не соблюла сроки выполнения работ и у нее отсудили 196 тысяч гривен.

Журналисты Центра отправились на поиски офиса компании. По юридическому адресу – проспект Центральный, 93Д – о ней не слышали. А по фактическому адресу Малая Морская, 40, который был указан в нескольких документах, поданных компанией для участия торгах, расположен жилкоп. Отметим, что у компании также нет ни сайта, страниц в социальных сетях, ни рекламы, ни объявлений о готовности заняться разработкой программного обеспечения или обработкой данных.

Владельцами “Зем-Юр-Центра” с 2012 года и до сентября 2018 года были Мария Чередник и Дмитрий Каленик. Мария – дочь известного в Николаеве шесть раз судимого бизнесмена Виктора Чередника, известного по прозвищу “Тазик”. А Дмитрий – его давний бизнес-партнер. В расследовании “Дорога в никуда” Центр писал, что их фирма “Дельта-Ойл” регулярно получала господряды на ремонт городских дорог и некачественно выполняла работы.

Не менее интересны и руководители ООО “Зем-Юр-Центр”. С 2012 по 2015 год директором фирмы был бывший начальник управления земельных ресурсов горсовета Сергей Бондаренко. А С 2015 года кресло директора сменяли его родственники – брат Юрий и жена Елена Бредихина.

В начале сентября 2018 года Бредихина стала собственницей компании, а вскоре ООО “Зем-Юр-Центр” получило первый заказ от Николаевского горсовета на поставку программного обеспечения. На тот момент Сергей Бондаренко уволился из Госземкадастра, в котором с 2015 года занимал должность директора николаевского филиала, и стал помощником городского головы, а затем и вовсе был назначен на должность начальника управления земельных ресурсов.

Сергей Бондаренко занял должность начальника управления земельных ресурсов во время разработки городского кадастра

По словам директора департамента по противодействию коррупции Николаевского горсовета Андрея Ермолаева, в этом не усмотрели конфликта интересов, поскольку не проводили проверку закупок данного управления.

В комментарии Центру Сергей Бондаренко заявил, что никак не повлиял на желание горсовета сотрудничать с компанией своей жены. Также он отрицательно ответил и на вопрос, являются ли Каленик и Чередник его бизнес-партнерами и имеют ли они отношение к разработке кадастра.

“Смотрите все в реестре. Фирмой сейчас занимается только Елена Бредихина”, – сказал Сергей Бондаренко.

ИЛЛЮЗИЯ КОНКУРЕНЦИИ

Всего за два года компания “Зем-Юр-Центр” получила из бюджета Николаева 16,7 миллионов гривен. Кроме земельного и градостроительного кадастров фирма создавала информационную систему активов ЖКХ, доступную только для работников профильного департамента. На данную разработку потратили 1,6 миллиона из бюджета. Также 2,6 миллиона гривен исполком Николаевского горсовета заплатил за систему управления коммунальными активами, которая много в чем дублирует геопортал градостроительной документации.

Но все лицензии на разработки принадлежат ЧП “Софтпро+”, да и на сайте Николаевского горсовета открыто заявляют, что программное обеспечение для города разрабатывали специалисты данной компании. Киевские программисты проводили все презентации и даже обучали персонал горсовета.

В разговоре об условиях разработки градостроительного кадастра, который, по легенде, мы планировали заказать, работник “Софтпро+” подтвердил, что “Зем-Юр-Центр” выполнял работы в Николаеве лишь частично.

“Они занимались вопросами обработки данных, потому что работают на месте. Хотите к ним обращайтесь, хотите к нам, потому что по факту… Ну, у нас партнерский договор”, – сказал сотрудник “Софтро+”.

Каким образом “Зем-Юр-Центр” стал монополистом по разработке коммунальных информационных систем в городе?

Городская власть смогла обойти обязательное требование проведения торгов – наличие у претендента опыта программирования. Первые шесть закупок программного обеспечения провели без тендера, потому что суммы оказались допороговые – 199-200 тысяч гривен. И, таким образом, выполнив эти договора, у “Зем-Юр-Центр” вдруг появился опыт работы в области программирования и положительный отзыв от заказчика. А на последующих, уже более дорогостоящих закупках, когда без проведения тендера уже никак не обойтись, компания предоставила только что полученные справки от горсовета и все шито-крыто.

И за победу на тендерах николаевским “программистам” переживать не приходилось. В 80% случаев их конкурентами выступали так называемые киевские партнеры ЧП “Софтро+” и его директор ФЛП Андрей Черин, которые по факту и являлись исполнителями заказа. При этом цены у “партнеров” были всегда выше.

“Конкуренция” на закупках по разработке кадастра

По мнению эксперта мониторингового портала публичных закупок DoZorro Павла Лисниченко, здесь есть явное нарушение Закона Украины “О защите экономической конкуренции”.

“Можно говорить о фактическом сговоре. Поскольку эти компании – партнеры, их руководство могло контактировать и соглашать свои действия. Это касается и закупок, где конкурентом (“Зем-Юр-Центра” – Ред.) выступал директор второй компании. И Антимонопольный комитет может трактовать этот факт как такой, что мог повлиять на результат торгов”, – сказал эксперт.

ВСЕ ДЛЯ ГОРОДА, НО С ВЫГОДОЙ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ

Бывший начальник отдела градостроительного кадастра горсовета Александр Нефедов, который отвечал за создание геопортала до середины 2019 года, отрицает влияние на выбор подрядчика то, чьей родственницей является ее владелица.

“Я уже точно не помню, но мы изучали рынок и рассматривали разные тендерные предложения. По-моему, и “Софтпро+” подавали заявку, но почему выбрали “Зем-Юр-Центр”, точно сказать не могу. Наверное, было самое выгодное предложение”, – сказал Нефедов.

Стоит упомянуть, что об Александре Нефедове Центр писал в материале “Земля для избранных”. Его жена Татьяна получила в собственость лакомый участок коммунальной земли в Соляных на берегу реки Южный Буг. По соседству такие же участки достались нынешнему депутату Николаевского горсовета Владиславу Чайке, его родственникам и бизнес-партнеру Алексею Пелипасу.

Дом Нефедовых расположен на самом берегу реки

Несмотря на скромные зарплаты, вскоре Нефедовы построили двухэтажный коттедж площадью 370 квадратных метров. Сейчас в Николаеве дома со схожей квадратурой и на речном побережье продаются за 6-9 миллионов гривен.

Стоимость аналогичного жилья на николаевском речном побережье впечатляет

Несмотря на значительные “освоенные” на господрядах суммы, семейная чета Бондаренко-Бредихиной живут нарочито скромно. Из недвижимости они декларируют только квартиру на 35 квадратов в Донецке. Зато Елена Бредихина в 2018 году обзавелась сразу двумя новенькими иномарками: Citroen C4 почти за полмиллиона гривен и Peugeot 108 за 370 тысяч гривен. При этом в 2017 году она заработала в Госземкадастре 46 тысяч гривен, а Сергей Бондаренко – 54,5 тысяч. В 2018 году их общий доход составил 63,5 тысячи гривен.

Такие автомобили Елена Бредихина приобрела в 2018 году

Отметим, что во время написания этого материала Бондаренко покинул должность начальника управления земресурсов. Как сообщил в комментарии Центру городской голова Александр Сенкевич, чиновник подал заявление об увольнении по состоянию здоровья. Однако, вероятно, не у дел он не останется – по словам Сенкевича, ему предложат снова стать помощником мэра.

КАДАСТР ЕСТЬ, НО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМ НЕЛЬЗЯ

И даже после освоения таких бюджетных средств остаются вопросы к достоверности и актуальности данных. В комментарии Центру экс-заместитель главного архитектора Николаева Марина Калмыкова сообщила, что специалисты департамента градостроительства как минимум до середины прошлого года не получали в пользование аэрофотосъемку, которую провели еще в 2018 году.

“Мы работали, опираясь на старые топографические данные. А ведь та съемка нужна была как раз для того, чтобы приводить градостроительную документацию в соответствие к реальному состоянию города”, – сказала Калмыкова.

Также, по ее словам, стоит усомнится в достоверности самых важных слоев карты – зонинга и генплана, ведь они отличаются от официальных, размещенных на сайте горсовета в разделе “Строительство”.

Иными словами, кадастр создан, но практической пользы для специалистов он не имеет. Не слишком ли дорого городу обошелся полурабочий IT-продукт?

Главный архитектор Николаева Андрей Цымбал подтвердил наличие несоответствий – возникли из-за изменения формата изображения.

“Мы знаем об этой проблеме и скоро будем ее исправлять”, – сказал начальник департамента градостроения и добавил, что, несмотря на несоответствия, генплан и зонинг, размещенные на геопортале, официальные.

Наверное, в городском совете ценится умение использовать с выгодой для себя даже самое благое намерение – сделать город более открытым и прозрачным. Ведь деньги – налогоплательщиков. А зачем экономить, если их осваивает ручная фирма.

Оксана Орсач, Центр журналистских расследований