Люди протестуют против повышения тарифов

Во вторник, 2 февраля, в селе Мигия Первомайского района местные жители устроили акцию протеста и перекрыли трассу Р‑06 Ульяновка – Николаев. Об этом сообщили «Новости-Н» со ссылкой на пользователей Viber-сообщества «ДТП и дороги Николаева и области».

«Мигия. Бастуют. Люди трассу перекрыли», – пишет один из участников сообщества.

Также подчеркивается, что на данном участке автодороги собралась автомобильная пробка, однако протестующие периодически пропускают машины.

Напомним, что по всей Украине проходят митинги против повышения тарифов на коммунальные услуги. Так, в Николаеве на пикет вышли местные жители 15 января – около 100 человек собрались под зданием Николаевской областной государственной администрации, после чего переместились на Соборную площадь. Требование у горожан одно – не допускать повышения тарифов.

Жители села Владимировка Баштанского района Николаевской области утром в субботу, 16 января, также вышли на акцию протеста.