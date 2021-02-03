ОГА так и не начала приватизацию исторического здания, где располагалась редакция «Рідного Прибужжя»

Спустя два года после выселения арендаторов из исторического здания по улице Никольская, 46, Николаевская облгосадминистрация так и не начала процесс его приватизации. Об этом стало известно в ходе заседания депутатской комиссии по вопросам ЖКХ Николаевского облсовета, сообщает Центр журналистских расследований.

В ходе заседания начальник отдела по управлению объектами государственного и коммунального имущества Николаевской облгосадминистрации Оксана Гейко сообщила, что с 2019 года облгосадминистрация не реализовала приватизацию ни одного объекта. Так, продать на аукционе в частную собственность планировали здание аптек в селе Явкино Баштанского района и селе Нечаянное Николаевского района, детский оздоровительный лагерь имени лейтенанта Шмидта в Очакове, а также здание по улице Никольская, 44-46 в Николаеве.

Оксана Гейко отметила, что у исторического здания по Никольской нет балансовой стоимости, а из-за того, что за два года так и не собралась аукционная комиссия, не установлена стартовая цена продажи.

Также выяснилось, что до сих пор не получено согласование соответствующего органа по охране культурного наследия на продажу имущества. Глава комиссии, депутат облсовета от партии «Пропозиція» Александр Мосин предположил, что в таком случае продажа дома является незаконной. Чиновница пообещала уточнить данный вопрос и на следующем заседании предоставить депутатам отчет по этому вопросу.

В итоге члены комиссии единогласно проголосовали за то, чтобы освободить здание по улице Никольская, 46 от арендаторов и сменить их место регистрации в реестре юридических лиц. А после этого – собрать аукционную комиссию и определить, по какой стоимости продавать объект.

Отметим, что здание по адресу Никольская, 46 было построено в конце 19 века и относится к памятникам архитектуры местного значения.

В сентябре 2018 года здание отключили от электроэнергии. Уже через несколько дней там провели визуально-техническую экспертизу, по результатам которой здание было признано аварийным. Его обещали отреставрировать, однако горожане беспокоились, что его могут попросту снести. Позже стало известно, что в областном бюджете не предусмотрели расходов на проведение реконструкции.

В феврале 2019 года сессия областного совета приняла решение о приватизации этого объекта, а профильное управление не смогло предоставить документы, подтверждающие аварийность здания. Тогда же о намерении приобрести здание заявили депутаты Николаевского облсовета от партии «Наш край» Юрий Кормышкин и Тахир Садридинов.

Однако ни собственника, ни обновленного фасада у исторического здания не появилось. А в управлении коммунального имущества Николаевской ОГА допустили его разворовывание: неизвестные сняли вагонку, которой были обшиты стены здания, и металлические конструкции, а также срезали батареи.