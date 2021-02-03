Почему на теле появляются синяки: 7 причин

Ученые из США назвали семь факторов, которые могут влиять на образование синяков на теле. Среди них – прием некоторых лекарств, алкоголя, нарушение свертываемости крови, онкология и дефицит витаминов.

Особенного внимания требуют синяки, которые появляются внезапно, не от удара, и которые заживают дольше обычного.

Лекарственные препараты

Синяки и кровотечения могут вызывать препараты, разжижающие кровь. В этом случае необходимо обратиться к врачу, который назначит другое лекарство.

Алкоголь

Злоупотребление алкоголем может привести к заболеванию печени, в частности циррозу. При ухудшении состояния печень прекращает вырабатывать белки, способствующие свертыванию крови.

Нарушение свертываемости крови

Появление синяков может быть и следствием нарушения свертываемости крови, опасного для жизни генетического заболевания. Как правило, в этом случае симптомы проявляются с самого рождения и чаще всего наблюдаются у маленьких детей.

Рак

Бывает, что внезапное появление синяков на теле является признаком онкологического заболевания, в частности, лейкоза.

Васкулит

Васкулит – заболевание, вызывающее воспаление кровеносных сосудов. Помимо кровотечения и синяков, человек может жаловаться на такие симптомы, как одышка, онемение конечностей и язвы, пурпурные пятна на коже.

Дефицит витаминов

Дефицит, к примеру, витамина С может привести к цинге. Это заболевание сопровождается кровоточивостью десен и появлением небольших синяков.

Старческая пурпура

Старческая пурпура – заболевание, которому подвержены люди старше 50 лет. Оно вызывает на коже пурпурно-красные синякообразные пятна, чаще всего на руках. Тяжесть симптомов может уменьшить защита кожи от солнца; также следует стараться избегать травм. Кроме того, врач может порекомендовать средства, облегчающие течение заболевания.