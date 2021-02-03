Учёные назвали полезные для сердца продукты

Если вы избегаете жирной пищи ради здоровья своего сердца, обратите внимание на результаты недавнего исследования, проведенного британскими учеными. Оказывается, диета с низким содержанием жиров полезна для сердечно-сосудистой системы только в том случае, когда вы употребляете достаточное количество «хороших» жиров.

Ученые из Кембриджского университета исследовали рацион 25 тысяч британцев возрастом от 40 до 79 лет. Они обнаружили, что люди, которые ели пищу с высоким содержанием омега 6, реже страдали заболеваниями сердца. Омега 6 – это жирная кислота, которая присутствует в растительных маслах, орехах и семенах. А те люди, которые просто ограничивали себя во вредных жирах, не достигали такого же результата. Поэтому ученые предупреждают о том, что недостаточно просто отказаться от жирной пищи, необходимо заменить «плохие» жиры на «хорошие». Для сердца вредны насыщенные жиры, которые содержатся в красном мясе, сыре, выпечке. Они способствуют повышению уровня холестерина в крови. Британские медики рекомендуют мужчинам употреблять не больше 30 г подобных жиров в день, а женщинам – не больше 20 г. «Хорошие» жиры – омега 6– содержатся в авокадо, яйцах, птице, подсолнечном и кукурузном масле.

Выбирайте рацион питания вдумчиво. Это помогает поддержать здоровье и продлить жизнь. Недаром древние говорили, что «человек есть то, что он ест».