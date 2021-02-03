«Розовое озеро» в Новой Одессе

Более двух лет назад был предан широкой огласке вопрос загрязнения воды в Новой Одессе сточными водами молокозавода, так называемого «розового озера». Тогда эта тема активно обсуждалась в стенах ОГА, к диалогу привлекались все действующие лица – от фирмы, которая загрязняет экологию, коммунальщиков до экологической инспекции, представителей городской власти. Об этом сообщает сайт «Мой город». Были выездные комиссии с участием депутатов облсовета уже прошлого созыва, заместители губернатора грозились открытием уголовного производства против виновных. Со временем пыл поутих. Хотя ситуация не решилась.

Спустя несколько лет о «розовом озере» снова заговорили. Но не власти, в частности Новой Одессы, которые должны инициировать решение проблемы, улучшать качество жизни горожан, а николаевский активист. Ведя прямой эфир из самого «эпицентра» загрязнения, он заявил, что возле молокозавода в Новой Одессе вода в местном пруде окрасилась в красный цвет и местами бурлит. Также здесь стоит неприятный запах. Он попросил главу Николаевской ОГА и начальника областной полиции взять под контроль ситуацию.

Что же было сделано теми же действующими лицами – экоинспекцией, молокозаводом, мэрией Новой Одессы – в течение двух лет с момента обнародования проблемы?

Как заверили в управлении экологии и природных ресурсов Николаевской ОГА, стоки молокозавода в пруд больше не попадают, так как труба опломбирована и в технологическом процессе не используется.

Но, поскольку много лет в этот пруд сбрасывались органические отходы, то ООО «Фуд Девелопмент», которое сейчас пользуется производственными мощностями молокозавода, проводит мероприятия по предотвращению распространения загрязнения за пределами пруда и его рекультивации.

Для этого «Фуд Девелопмент» в течение двух лет добавляет в пруд биологически активный препарат Дейри Трит (DT). Этот препарат дает возможность снизить концентрацию биохимического и химического потребления кислорода до нормативных величин. Именно добавление этого препарата в результате химической реакции дает розовый цвет воды, который со временем работы микроорганизмов исчезает.

На приобретение в компании ООО «Промэкология» биопрепарата фирма в 2019 году потратила 860 тыс. грн, в течение 2020-го – более 600 тыс. грн.

Также проводилась аэрация пруда. В воду подавали воздух, который ускоряет действие биопрепарата. На это молокоперерабатывающий завод потратил 80 тыс. грн. Кроме того, заводом частично высажены растения (ивы, камыш, аир) для рекультивации пруда.

В экоинспеции заявили, что в период 2018-2019 годов три раза проверяли работу «Фуд Девелопмент», но ни разу не фиксировали сброс сточных вод в биопруд.

Но после публикаций в СМИ в ноябре этого года специалисты экоинспекции выезжали на указанное место. Они заверили, что загрязнение воды не распространяется на Южный Буг.

«При осмотре ограждающих дамб было зафиксировано, что откосы находятся в целостном состоянии (деформации грунтов и их размывания нет), что предотвращает утечку жидкости красного цвета в сторону реки Южный Буг (находится на расстоянии примерно 1-2 км), и как следствие ее загрязнение», – заявили в экоинспекции в ответе на информационный запрос.

В мэрии Новой Одессы, которую снова возглавил после местных выборов Александр Поляков, сообщили, что земля под прудом принадлежит государству. Еще в июне 2013 года Новоодесский райсовет поручил Новоодесской РГА и ООО «Фуд Девелопмент» до августа прекратить сброс производственных стоков и начать работу по поэтапной ликвидации биопруда.

Также у Полякова заявили, что горисполком за счет местного бюджета разработал проект реконструкции станции биологической очистки – городских очистных сооружений – по ул. Мельничной, 1 в Новой Одессе. Проект прошел экспертизу. Общая стоимость работ составляет 13 млн 805 грн, но таких денег в местном бюджете нет. Для финансирования из бюджетов других уровней Новоодесский горсовет обращался в Николаевский облсовет и ОГА, а также направил проект в управление капитального строительства ОГА.

К слову, вопрос по разработке проекта реконструкции городских очистных сооружений и прохождения экспертизы тянется также несколько лет. На сегодняшний день действующие очистные сооружения не справляются с недоочищенными стоками. В 2018 году были предположения, что отходы от маслозавода также попадают в станцию биологической очистки. Поскольку они не проходят предварительную очистку перед этим, содержащиеся в них кислоты разрушают бактерии, и биологическая очистка не происходит. В итоге на месте и ближних к станции улицах ощущается зловонный запах.

Отметим, что 30 октября 2020 г. по факту загрязнения окружающей среды в Новой Одессе в полиции открыли уголовное производство. Досудебным расследованием занимается следственное отделение Новоодесского райотдела полиции.

Также историей с «розовым озером» якобы заинтересовался нардеп Игорь Негулевский, избранный от Новоодесского района. Об этом он сам в середине декабря заявил на своей странице в Фейсбуке. Здесь он опубликовал свои обращения в полицию, прокуратуру. Депутат просит правоохранительные органы проверить известный ему из СМИ факт сброса предприятием стоков в биопруд и сообщить о результатах расследования.

Посмотрим, будет ли из этих громких заявлений толк. Иначе их можно расценивать как попытки попиариться.

Одно можно точно сказать, что уже пора разобраться, сливает ли фирма свои стоки в пруд или нет, и когда будет полностью решена проблема его рекультивации. Уже были слышны оправдания от чиновников, что не все мероприятия по очистке пруда в этом году удалось сделать из-за эпидемии коронавируса. Это связано с препаратами, которые поставляются из-за границы, и с задействованием в работах иногородних специалистов. Но, простите, вы сами признали, что проблема многолетняя и возникла не в 2020 г.

Также пора всерьез областной власти и николаевским нардепам заняться поиском финансирования и реализацией реконструкции очистных сооружений в Новой Одессе. Ведь давно известно: те, что есть, не справляются со своей задачей. Из-за этого страдают местные жители. Это сказывается на комфорте их жизни и здоровье.