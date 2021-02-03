В Первомайске горел «Эпицентр»

Во вторник, 2 февраля, 37-летний мужчина с топором и ножом пришел в торговый центр «Эпицентр» в Первомайске и поджог его. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Указывается, что в отделе лакокрасочных товаров он начал разливать воспламеняющиеся жидкости. Один из охранников центра пытался его задержать, на что в ответ мужчина ударил его топором, и, устроив пожар в помещении, бросился бежать.

Другие охранники вместе с сотрудниками полиции охраны догнали и задержали злоумышленника во дворах, где еще один из сотрудников также получил удар топором. На место происшествия охранники вызвали полицейских.

Преступник, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, доставлен в Первомайское управление полиции. Причиной такого поступка, с его слов, стала личная неприязнь к собственнику торгового центра.

Тушением пожара центра занимались спасатели. К 18.30 пожар в гипермаркете был полностью потушен: сгорело 4 тысячи квадратных метров из общей площади в 5 тыс.

Следователями возбуждено уголовное производство. За совершенные преступления поджигателю грозит пожизненное лишение свободы.