Закрили три телеканали. На черзі Шарій?

Президент України Володимир Зеленський підписав рішення РНБО про накладання санкцій на народного депутата Тараса Козака та кума Путіна Віктора Медведчука. Санкції введені також проти низки компаній, які мовлять під брендами телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZIK.

У чаті «слуг народу» основна маса народних обранців підтримала закриття телеканалів «112 Україна», NewsОne та ZIK. На черзі може бути одіозний проросійський блогер Анатолій Шарій. «Зараз це одна із тем, яку кулуарно обговорюють депутати. Найближчим часом повернуть кримінальні справи проти Шарія і тоді знайдуться інструменти для закриття його ресурсу», – наголосили в повідомленні.