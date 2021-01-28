Автовласники Миколаївщини поповнили місцеві бюджети на 4,4 млн грн

ДПС Миколаївщини спільно з органами місцевого самоврядування забезпечують повноту сплати майнових податків, всіма власниками майна на територіях місцевих громад району. До майнових податків відноситься транспортний податок, якого у 2020 році до місцевих бюджетів області забезпечено 4,4 млн гривень. Основна сума сплаченого податку, а саме 2,7 млн грн, була перерахована власниками елітних авто – юридичними особами. Внесок у сплаті транспортного податку від фізичних осіб склав 1,7 млн гривень. До трійки найпопулярніших марок автомобілів, за які мешканці Миколаївщини сплатили податок, належать MERSEDES-BENZ, LAND ROVER та LEXUS.

Нагадаємо: об’єктом оподаткування є легкові авто не старше 5-ти років та середньоринкова вартість яких перевищує 375 розмірів мінімальних зарплат незалежно від об’єму двигуна. Ставка транспортного податку становить 25 тис. грн. на рік.

Головне управління ДПС у Миколаївській області нагадує, що транспортний податок сплачується фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення, юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Головне управління ДПС у Миколаївській області