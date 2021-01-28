Забрать детей у матери-одиночки просто?

Соцслужбы забрали троих детей у материодиночки из Вороновки, когда она на день уехала в Одессу в поисках работы. Прибывшие чиновники и полицейские в течение нескольких минут «оценили» ситуацию и посчитали, что в приюте ребятам будет лучше, чем дома с мамой. Об этом сообщили «Николаевские новости» со ссылкой на местный сайт «Вознесенский вестник».

20 января начальник службы по делам детей Александровского сельсовета Инна Бензари двое полицейских офицеров, Сергей Шерстюк и Анна Беличенко, проверили несколько семей в Вороновке на предмет выполнения родительских обязанностей. В одном из домов они обнаружили троих детей без взрослых.

«Дети были оставлены матерью, которая находилась в другой области по неизвестным причинам. В ходе общения также было установлено, что один из несовершеннолетних спит на полу, а дом не отапливается. Дети были помещены в КУ «Центр социально-психологической реабилитации детей» Вознесенского городского совета», – сообщили на странице Фейсбука Александровской общины.

Это единственное, можно сказать, официальное заявление по факту. В службе по делам детей уточнили, что только в понедельник смогут объяснить ситуацию.

Помогать никто не будет. А накажут сразу

Татьяна Титова одна воспитывает троих детей. Алиментов не получает. Состоит на учете в центре занятости. Подрабатывает мастером маникюра. Какие заработки могут быть в николаевской глубинке у матери-одиночки, наверное, понятно всем. Работу тут найти крайне сложно. Но, несмотря на тяжелое материальное положение, ее ребята чистые, одетые, накормленные. У старшей дочки есть смартфон. Именно благодаря этому гаджету ей и удалось найти детей после визита социальной службы и узнать об их состоянии.

Дом, в котором живет семья, – проблемное жилище. Внутри – чистота и порядок, но стены уже покосились, а потолок начинает прогибаться. Поэтому все четверо ютятся в одной комнате, а другие не протоплены.

Журналисты издания «Вознесенский вестник» провели свое расследование и выяснили, где же была Татьяна в тот день, когда ее лишили детей.

В поисках работы женщина должна отлучаться из дома – по-другому никак! Татьяна вынужденно уезжала на несколько часов. 20 января отправилась в Одессу. На горизонте промелькнуло реальное предложение по заработку. Но для этого нужно было переехать всей семьей. Найти жилище на их скудные сбережения в таком городе довольно проблематично. Поэтому Татьяна поехала лично решить вопрос с квартирой для четырех человек. 25 января женщина уже должна была выйти на работу, о чем старшая дочь-подросток рассказала полицейским и соцработникам. Но почему-то в отчете те указали, что мать «бросила детей и уехала в другую область по неизвестным причинам».

Удивляет такая оперативность ответственных служб. В 7 утра Татьяна уехала, в 14.00 детей уже увезли. Притом, что не было предварительных визитов, знакомства с главой семьи, разбора ситуации.

В том, что в доме есть дрова, журналист «ВВ» убедился лично. Обнаружилась и гора вычищенного пепла на подворье. Да и по самой печке можно понять, что она регулярно топится. Это подтверждают и соседи. Люди говорят на камеру, что Татьяна не пропадает из дома, дети всегда ухожены.

Где дети? Куда бежать?

Пока Татьяна возвращалась из Одессы, держала с дочкой связь по телефону. Благо у той были деньги на счету. Девочка отвечала маме тайком, опасаясь, что телефон могут забрать. И объяснила, что взрослые не говорят, где они находятся, а переслала лишь ФБ‑пост со страницы Александровской общины. Из того же поста женщина узнала название учреждения, куда поместили ее детей. Ведь в доме не оставили никаких бумаг с указанием причины изъятия и адреса местонахождения детей. Не было ни одного сообщения и в электронном виде. Поэтому адрес Татьяна разыскивала через Гугл и по косвенным географическим признакам. И в 8 утра следующего дня уже была в Вознесенске у Центра социально-психологической реабилитации детей.

Однако с детьми ей увидеться не дали. В чате с дочкой она просто повторила, как любит их,и рассказала, что была рядом.

Журналисты «ВВ» общались с директором реабилитационного центра, в котором сейчас находятся дети. Людмила Владимировна сообщила, что общалась с Татьяной Титовой. Ее дети ведут себя нормально, читают, играют, общаются и смотрят телевизор. В Центр приходила мать, с детьми пообщалась через забор. Людмила Владимировна объясняет, что после передачи Вороновской школой личных дел детей, они будут оформлены в другое учебное заведение и сразу же начнут дистанционное обучение.