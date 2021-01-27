«Чёрные лесорубы» уничтожают дубовую рощу

Первый месяц нового года ознаменовался для жителей мкр Кульбакино неприятной новостью – «черные лесорубы» продолжают уничтожение дубовой рощи неподалеку от жилого массивы. Об этом сообщается на ГО «Крила».

«2021 год для нашей лесопосадки начался неважно – началась незаконная вырубка больших дубов. Замечена деятельность организованных браконьеров. Если в посадке замечаете браконьерскую активность, сообщайте!» – идет речь в сообщении.

Напомним, что лесополоса находится достаточно далеко от района – порядка 5 км. Ранее некоторых лесорубов удалось поймать с поличным, отмечают активисты. С ними провели профилактическую беседу, и вандалы пообещали больше не уничтожать деревья.

Предположительно, виновники, которые методично рубят лес в Кульбакино, живут в Широкой Балке. Как сообщили местные жители, это не первый случай, когда в их посадке рубят деревья, однако так массово это случилось впервые. Кульбакинцы очень переживают, что кто-то уничтожил часть леса. Однако еще больше они обеспокоены тем, что летом, если все это будет дальше продолжаться, жить в Кульбакино станет невыносимо, поскольку эта лесополоса защищает район от песка, пыли и ветра. Это единственная масштабная зеленая полоса в окрестностях. Если она исчезнет – будет беда, бьют тревогу жители.