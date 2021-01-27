Горсовет намерен отдать 7 га земли фирме-прокладке под порт: вопрос отложили на неопределённое время

Вопрос о выделении 6,8 га земли в Корабельном районе ООО «Коса-Н» рассматриваться на ближайшей сессии депутатами не будет – его отозвали на доработку.

Об этом сообщает Центр журналистских расследований со ссылкой на заместителя начальника управления земельных ресурсов Николаевского горсовета Юрия Платонова.

В комментарии изданию он сообщил, что причиной подобного решения стали технические моменты.

«Из-за праздников сотрудники юридического отдела не успели проверить документы на соответствие законодательству, поэтому на сессию они выноситься не будут – их вернули на доработку», – уточнил чиновник.

Примечательно, что технические моменты не помешали вынести на рассмотрение документы о выделении большого земельного участка фирме «Коса-Н» на профильную депутатскую комиссию, которая состоялась 5 января. Тогда депутаты поддержали данное предложение и проголосовали за вынесение его на сессию.

После того как в СМИ появилась информация о том, что ООО «Коса-Н» планируется передать в аренду на 49 лет земельный участок площадью 6,8 га для строительства перегрузочного терминала, разгорелся скандал.

Экс-заместитель главного архитектора Николаева Марина Калмыкова сообщила в Facebook, что такое решение незаконно. По ее словам, данная территория находится за Спецморпортом (стивидорная компания «Ольвия»), «значительная часть которой относится к водной поверхности Бугского лимана, является внутренними государственными морскими водами Украины, оставшиеся участки земной поверхности относятся к прибрежно-защитной полосе лимана, где строительство запрещено».

Примечательно, что в 2012 году городская власть уже пыталась передать данный участок ООО «Реминвестбуд», но областная прокуратура через суды опротестовала данное решение.

Центр связался с директором и собственницей ООО «Коса-Н» Еленой Шикман, чтобы узнать, как планируется использование данного участка земли, есть ли на это средства. Отвечать на вопросы журналиста будущий инвестор категорически отказалась.

ООО «Коса-Н» была создана в мае 2017 года с уставным фондом в 100 тыс. грн. Основной вид экономической деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. При этом никакими соответствующими лицензиями, позволяющими заниматься строительством, фирма не обладает. Также у компании отсутствуют земельные участки, недвижимость, а также какая-либо техника.

По информации наших источников, фирма «Коса-Н» скорее прокладка, с помощью нее участок хотят передать другой компании.