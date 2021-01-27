Многострадальный Ингульский мост: когда наконец-то отремонтируют?..

Дорожное покрытие на всем Ингульском мосту в Николаеве могут отремонтировать в течение 2021 года.

Такие планы в интервью изданию https://nikvesti.com/ озвучил и.о. руководителя Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый.

— На данном этапе мы уже запустили проектирование, которое я хотел запустить еще в прошлом году, но не получалось с финансированием, не было поддержки на местах. Но сегодня мы уже на завершающей стадии и проект по местной дороге будет готов. Я думаю, что может даже в этом году мы начнем ремонт всего моста — не только подъездные пути, даже пойдем в одну сторону и в другую. Это то, чего люди ждут десятки лет. Я настроен, чтобы в этом году начать ремонт полностью всей дороги. Я настроен очень сильно — если я во что-то упрусь, то это становится для меня чем-то принципиальным. Я настроен, поэтому и проект по Николаеву делается очень быстро. Я думаю, что в ближайшее время мы уже и закончим проект с экспертизами, который сможем пускать в ход, – сказал Владислав Невеселый.

Отвечая на вопрос, когда Ингульский мост передадут на баланс «Укравтодора», Владислав Невеселый сказал, что данный процесс начнется после того, как вопрос с передачей Варваровского моста в госсобственность «дойдет до логического завершения».

— Пока я думаю, что мы вначале дойдем до Варваровского моста, до логического завершения — мы должны его принять. Мало того, что мы его примем, он пройдет по документам, его передадут, согласует министерство, нужно же еще взять комиссию, выехать, мы должны осмотреть, все ли там нормально. Хочу сказать, что это передача всех элементов, это серьезная комиссия. Там нужно будет пройти целый процесс и потом, конечно же, начинать ремонт. Нам нужно довести до логического завершения вот этот момент с Варваровским мостом, а потом уже идти на Ингульский мост, – рассказал глава Службы автодорог.