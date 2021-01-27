Корупція і податки: не будьте байдужими!

Головне управління ДПС у Миколаївській області співпрацює з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700 «Про запобігання корупції» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 1700) «Про запобігання корупції». Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави.

У разі наявності інформації порушників антикорупційного законодавства громадяни мають інформувати відділ з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС у Миколаївській області в будь-який зручний спосіб, зокрема:

за допомогою засобів поштового зв’язку на адресу: 54001, м. Миколаїв, вул. Лягіна, 6;

на електронну адресу [email protected]; [email protected];

засобами телефонного зв’язку за номером (0512) 50-19-13.

Розгляд повідомлень здійснюється відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.07.2017 № 286 та Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, в органах Державної податкової служби, затвердженого наказом ДПС України від 27.02.2020 №108.

Інформація у повідомленні має містити одну або декілька з таких ознак:

для повідомлень про корупцію – факти про порушення вимог Закону особами, визначеними у статті 3 Закону, зокрема:

порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону №1700;

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону №1700;

порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені статтею 25 Закону №1700;

недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;

порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону №1700;

порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;

порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону №1700;

Повідомлення підлягають розгляду за наявності таких реквізитів:

прізвища, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи;

тексту повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, порушення вимог Закону України “Про політичні партії в Україні”, яка може бути перевірена;

прізвища, ім’я, по батькові, адреси та підпису особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).

Звертаємо увагу, що вимоги до анонімних повідомлень про корупцію та порядок їх розгляду визначаються частиною п’ятою статті 53 Закону №1700.

Головне управління ДПС у Миколаївській області