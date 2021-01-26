COVID-19: +173 нових випадків

За минулу добу на Миколаївщині тих, хто одужав після COVID-19, у шість разів більше тих, хто захворів на цю інфекцію. Про це повідомляє Миколаївська облдержадміністрація.
Станом на 26.01.2021 з усіх 38192 (+173) виявлених підтверджених випадків за місцем проживання:
– м. Миколаїв – 25651 (+117);
– м. Первомайськ – 1281 (+1);
– м. Южноукраїнськ – 1311 (+5);
– м. Вознесенськ – 929 (+1);
– м. Очаків – 633;
– Арбузинський район – 408;
– Баштанський район – 567 (+3);
– Березанський район – 481;
– Братський район – 338;
– Березнегуватський район – 228;
– Веселинівський район – 356 (+2);
– Вітовський район – 1405 (+14);
– Вознесенський район – 321 (+2);
– Врадіївський район – 290;
– Єланецький район – 179;
– Доманівський район – 299;
– Казанківський район – 408;
– Кривоозерський район – 266;
– Миколаївський район – 520;
– Новобузький район – 322 ;
– Новоодеський район – 792 (+24);
– Очаківський район – 311;
– Первомайський район – 474;
– Снігурівський район – 422 (+4).
Захворювання на COVID-19 встановлено у 1586 (+3) працівників закладів охорони здоров’я.
Одужало за добу 1070 хворих, всього одужало – 22893.
Померло всього від наслідків COVID-19 – 648, за добу – 4.
За останню добу методом ПЛР обстежено – 290 осіб, методом ІФА – 449.