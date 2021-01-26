COVID-19: +173 нових випадків

За минулу добу на Миколаївщині тих, хто одужав після COVID-19, у шість разів більше тих, хто захворів на цю інфекцію. Про це повідомляє Миколаївська облдержадміністрація.

Станом на 26.01.2021 з усіх 38192 (+173) виявлених підтверджених випадків за місцем проживання:

– м. Миколаїв – 25651 (+117);

– м. Первомайськ – 1281 (+1);

– м. Южноукраїнськ – 1311 (+5);

– м. Вознесенськ – 929 (+1);

– м. Очаків – 633;

– Арбузинський район – 408;

– Баштанський район – 567 (+3);

– Березанський район – 481;

– Братський район – 338;

– Березнегуватський район – 228;

– Веселинівський район – 356 (+2);

– Вітовський район – 1405 (+14);

– Вознесенський район – 321 (+2);

– Врадіївський район – 290;

– Єланецький район – 179;

– Доманівський район – 299;

– Казанківський район – 408;

– Кривоозерський район – 266;

– Миколаївський район – 520;

– Новобузький район – 322 ;

– Новоодеський район – 792 (+24);

– Очаківський район – 311;

– Первомайський район – 474;

– Снігурівський район – 422 (+4).

Захворювання на COVID-19 встановлено у 1586 (+3) працівників закладів охорони здоров’я.

Одужало за добу 1070 хворих, всього одужало – 22893.

Померло всього від наслідків COVID-19 – 648, за добу – 4.

За останню добу методом ПЛР обстежено – 290 осіб, методом ІФА – 449.