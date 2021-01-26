“Клаксон”: быть или не быть

Страсти вокруг рынка “Клаксон” в областном центре продолжают кипеть. Как сообщает издание https://novosti-n.org/ , в Николаеве предприниматели попросили депутатов «земельной» комиссии не расторгать досрочно для рынка «Клаксон» договор аренды земельного участка.

Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования, пространственного развития, градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений Николаевского городского совета в понедельник, 25 января.

Во время обсуждения вопроса представитель рынка заявила депутатам, что на самом деле на территории «Клаксона» не строят капитальные конструкции.

– У нас нет несущих стен и несущих конструкций, у нас нет фундамента. 17 лет простояли помещения: где-то сгнило, где-то поломалось. Мы все это приводим в порядок. Теперь нам говорят, что будут закрывать рынок, – отметила она.

В свою очередь глава «земельной» комиссии Елена Нестеренко отметила, что нарушения все-таки есть. Поэтому аренда будет продлена только после устранения нарушений.

– Мы документы рассматривали – есть нарушение законодательства. Обратитесь к своему руководству, владельцу рынка. Если он исправит нарушения, которые допустил, тогда никто не будет препятствовать тому, чтобы вы работали, – ответила она.