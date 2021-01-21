На Миколаївщині за нерухомість у  2020 році сплатили майже 118 млн гривень

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – один із вагомих платежів, який наповнює місцеві бюджети. Сплачують його фізичні та юридичні особи, які є власниками житлової та нежитлової нерухомості. Ставки податку встановлюються рішеннями органів місцевого самоврядування.

У 2020 році власники нерухомості сплатили до місцевих бюджетів Миколаївщини 117,7 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що на 15,9 млн грн більше, ніж у 2019 році.

Потрібно зазначити, що основні суми податку на нерухоме майно перераховують до бюджету юридичні особи, оскільки підприємства та фірми самостійно декларують і сплачують цей податок. У 2020 році юридичними особами перераховано до місцевих бюджетів 83,5 млн гривень. Фізичні особи – власники майна перерахували до місцевих скарбниць майже 34,2 млн грн податку на нерухомість.

Громадяни у поточному році сплачують податок на нерухомість за об`єкти, що були у володінні у 2020 році. Варто мати на увазі, що фізичні особи сплачують податок протягом 60 днів з моменту вручення їм податкового повідомлення-рішення. Ставки податку встановлюються місцевими радами, однак вони не можуть перевищувати 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на початок звітного року.

Нагадуємо, що для зручності платників податків ДПС України запроваджено низку електронних сервісів. Зокрема, за допомогою Електронного кабінету платники податків – фізичні особи мають можливість перегляду даних, зокрема, щодо: об’єктів оподаткування (житлові будинки, квартири, садові (дачні будинки), гаражі); сформованих податкових повідомлень-рішень та необхідних платіжних реквізитів для сплати податку на нерухомість; розрахунків сум податкових зобов’язань за податком; стану розрахунків з бюджетом.

Головне управління ДПС у Миколаївській області