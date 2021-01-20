Депутат против незаконной застройки береговой линии

Депутат Николаевского района от партии «Слуга Народа» Александр Дьяченко поднял вопрос о незаконной, по его мнению, застройке береговой линии на Намыве.

Александр Владимирович утверждает, что вопрос о незаконном использовании МАФами береговой линии поднимался не один год, однако полиция и городская власть оставались, и остаются по сей день, глухими к заявлениям активистов и местных жителей.

Депутат отправил официальный запрос на имя главы администрации Заводского района Виктора Дмитрука, в котором требует объяснить, на каких основаниях пляжный Намыв застроен барами, сдаваемыми в аренду беседками и т. д. Ведь каждый МАФ, по его словам, должен иметь разрешение – серветут.

«На основании чего и, соответственно, каких решений городского совета или решений горисполкома размещены капитальные сооружения, МАФы и временные сооружения на территории береговой линии пляжа на Намыве напротив жилых домов по улице Лазурная от дома № 4 до дома № 52? – задаёт вопрос депутат руководителю района.

– По информации, которую я получил еще летом в горисполкоме, никто из застройщиков не имеет такого разрешения. Есть только документы на аренду земли для благоустройства. Таким образом, друзья, я продолжаю этим заниматься уже в качестве депутата. Я хочу, чтобы предпринимательская среда процветала, но все должно быть в рамках закона, – сообщает Александр Дьяченко.

Жители Намыва неоднократно обращались в полицию с жалобами на «продукты жизнедеятельности» прибрежных МАФов. Однако ни полиция, ни городская власть до сих пор не нашли решений и компромиссов.

Александр Дьяченко намерен продолжать свою работу в данном направлении.

Виктор КЛИМОВ