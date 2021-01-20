Скорая помощь по новым правилам: к кому теперь не выезжают

С 1 января автомобили скорой медицинской помощи выезжают на вызовы по новым правилам. Об этом сообщили журналисты «Суспільного», продемонстрировав, как работает «скорая» в Николаеве.

Теперь вызовы делятся на четыре категории – критические, экстренные, непрофильные и не экстренные.

Фельдшер выездной бригады Татьяна Загул работает в смене еще с одним фельдшером и водителем. Говорит, что для оказания медицинской помощи людям в автомобиле «скорой» есть все необходимое.

– Есть средства индивидуальной защиты: маски, респираторы, перчатки. Есть необходимые медикаменты для оказания помощи при коронавирусной инфекции для снятия гипертермического синдрома, чтобы сбить температуру, и системы для капельниц есть, и детские есть жидкие медикаменты, парацетамол жидкий, кислород, маски кислородные, – рассказала она.

С 1 января Татьяна Загул и ее коллеги работают по новым правилам, теперь «скорая» приезжает только к больным, которые подпадают под критические и экстренные случаи.

Если есть температура, вызов не считается экстренным, только если температура сопровождается нарушением дыхания.

Кровотечение, нарушение дыхания, нарушение сознания – относятся или к критическим, или к экстренным случаям, в зависимости от состояния пациента.

– Если это травма, различные виды травм – это будет критический или экстренный вызов. Непрофильные, не экстренные, которые можно отложить, которые на некоторое время не нуждаются в необходимой помощи, – это хронический больной, у которого поднялось давление. Эти больные должны заключать декларации с семейным врачом и их должен наблюдать семейный врач, – пояснила заместитель главного врача по оперативной и медицинской работе областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирина Донец.

Общаются с людьми и определяют категорию случая в диспетчерской. У каждого диспетчера есть опросник.

– Диспетчер расспрашивает, чтобы определить представляют жалобы угрозу жизни или нет. Если представляют угрозу жизни – записывается вызов. Если не представляют – тогда оказывается помощь врачом-консультантом, с которым соединяет диспетчер. Или дается совет обратиться к семейному врачу, – говорит заведующая центральной оперативной диспетчерской Людмила Здобникова.

При температуре, которая не сопровождается другими жалобами и держится несколько дней, болях в пояснице, конечностях и т. д., «скорая» к пациентам не приезжает, больных просят обратиться к семейному врачу. Бригада едет при нарушении дыхания, когда появляются внезапные боли в грудной клетке.

Диспетчеры по приему и передаче вызовов работают в программе «Централь 103». Звоня, больные связываются с диспетчерами по приему. При опросе больного диспетчер вносит симптомы в приложение, которое выдает категорию вызова.

Если случай подпадает под категории критического или экстренного, то вызывают автомобиль «скорой» по соответствующему адресу.

За день в диспетчерскую поступает около полутора тысяч звонков, выезжает «скорая» примерно к 400 пациентов.