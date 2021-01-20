РЫНОК НА ОБЕРЕГОВОЙ: Прокуратура судится, а горсовет отдаёт землю

Депутатам Николаевского городского совета предлагают отдать в аренду на 10 лет землю под незаконным рынком «Оберегова» в районе остановки «Школьная» в микрорайоне Соляные. В то же время в суде продолжается рассмотрение дела о незаконности строительства самого рынка и необходимости его сноса. Об этом сообщают «НикВести».

В июле прошлого года, путем многомесячных переговоров между мэром и депутатами, горсовет «пакетом» проголосовал около 370 вопросов, связанных с выделением, продлением, переоформлением или продажей земельных участков как горожанам, так и юридическим лицам. Одним из таких вопросов был проект решения о разрешении на изготовление проекта землеустройства под рынком на округе депутата Федора Панченко – именно от этого микрорайона он был избран депутатом горсовета в 2015 году.

Речь идет о компании «СанНиколас», которой горсовет дал разрешение на изготовление проекта землеустройства для отвода земли под обслуживание торгового комплекса по проспекту Героев Украины, 20/12, площадью 340 м2.

Сколько нужно времени, чтобы узаконить рынок?

Этот рынок известный как «Оберегова», его законность успешно оспаривали в суде, который даже потребовал освободить участок еще три года назад.

В конце 2016 года исполком Николаевского горсовета под председательством мэра Александра Сенкевича дал разрешение ООО «Оберегова» на установку группы временных передвижных сооружений на основании договора об установке личного срочного сервитута на 1 год по улице Обереговой на углу с проспектом Героев Украины общей площадью 180 м2. Уже весной 2017-го на остановке «Школьная», на округе депутата городского совета отпартии «Самопомощь» Федора Панченко и депутата от «Оппозиционного блока» Андрея Яковлева, вырос полноценный рынок. В мае 2017 года госрегистратор 3-й Николаевской государственной нотариальной конторы Сергей Фоменко оформил компании «Оберегова» документы на право собственности на торговый комплекс по проспекту Героев Украин, 20/12 на основании договоров на установку личного срочного сервитута, выданных исполкомом Николаевского горсовета в декабре 2016 года. Спустя несколько месяцев госрегистратор отменил регистрацию торгового комплекса как недвижимости, причиной указав его снос. Учитывая, что фактического сноса киосков не произошло, это позволило через суд восстановить регистрацию рынка как недвижимого имущества.

Регистрация права собственности на объекты недвижимого имущества проводится на основании правоустанавливающих документов. Государственной регистрации подлежат жилые и нежилые здания, квартиры, гаражи и прочие объекты.

Не подлежат регистрации временные сооружения, а также сооружения, не связанные фундаментом с землей, к которым, согласно документам, относился рынок общей площадью 336 м2 в районе остановки «Школьная» по проспекту Героев Украины.

Это подтвердили и в управлении Государственной архитектурно-строительной инспекции в Николаевской области, где зафиксировали нарушения со стороны ООО «Оберегова», которое вместо временных сооружений построило там стационарный рынок.

В конце 2018 года рынок «Оберегова» в Соляных, на который успели оформить право собственности, переоформили на другую компанию. Теперь владельцем рынка на округе депутатов городского совета Андрея Яковлева и Федора Панченко является фирма «Сан-Николас». Фирма оформлена на тех же Павла Чихаря и Ивана Глубоченко, которым раньше принадлежала фирма «Оберегова». Известно также, что Хозяйственный суд Николаевской области выдал 7 судебных приказов с требованием к компании «Оберегова» освободить и вернуть городскому совету землю под рынком в районе остановки «Школьная» в микрорайоне Соляные Центрального района города.

В январе 2021 года на сайте Николаевского городского совета в разделе проектов решений, инициированных городским головой, появился проект решения об утверждении проекта землеустройства по отводу земельных участков по проспекту Героев Украины, 20/12 общей площадью 396 м2 и передаче их аренду на 10 лет компании «Сан-Николас».

В проекте решения указывается, что он был рассмотрен на заседании профильной земельной комиссии Николаевского городского совета 5 января 2021 года. Его рассматривали в пакете с несколькими другими вопросами без обсуждения и рекомендовали принять почти единогласно – воздержалась лишь представитель «Партии Шария» Татьяна Кравчук.

Интересно, поняли ли депутаты хоть примерно, за что проголосовали?

В протоколе заседания комиссии говорится о том, что предложением земельного управления горсовета было вынести этот вопрос на рассмотрение городского совета.

Получается, чтобы фактически узаконить незаконное, нужно всего-то навсего 4 года.

Прокуратура против рынка

В то же время, Хозяйственный суд Николаевской области рассматривает иск заместителя руководителя Николаевской местной прокуратуры № 1 к компании «Сан-Николас» и ее владельцам с требованием отменить регистрацию права собственности на недвижимость и снести самовольно построенные объекты недвижимости – рынок.

Речь идет о рынке общей площадью 336 м2 по проспекту Героев Украины, 20/12.

Основанием иска прокуратура назвала нарушение требований законодательства при оформлении права собственности на объекты недвижимости на земельном участке коммунальной собственности города Николаева.

«На основании договоров об установке личных срочных сервитутов от 26 декабря 2016 года, заключенных между исполнительным комитетом Николаевского городского совета и компанией «Оберегова», в пользовании последней было 7 земельных участков общей площадью 180 м2 для размещения группы передвижных сооружений в общем количестве 30 штук для ведения предпринимательской деятельности по улице Обереговой на углу с проспектом Героев Украины. Решением Хозяйственного суда Николаевской области от 4 декабря 2017 года компанию «Оберегова» обязали вернуть Николаевскому горсовету земельные участки, освободив их от киосков.

Вместо этого компания «Оберегова» построила на этих участках торговый комплекс площадью 336 м2 и 31 мая 2017 года зарегистрировала за собой право собственности на него».

Прокуратура указывает, что компания «Оберегова» использовала земельный участок для застройки капитальными объектами недвижимости в отсутствие каких-либо правоустанавливающих документов на землю, поскольку компания использовала земельные участки на основании договоров сервитута на установку группы передвижных сооружений. Для других целей сервитут мэрией не предоставлялся.

Кроме того, прокуратура выяснила, что строительство рынка «Оберегова» осуществлялось в отсутствие надлежащих разрешительных документов на начало выполнения строительных работ и введения объекта в эксплуатацию, что подтверждается информацией ГАСИ в Николаевской области от 4 марта 2019 года и Управления ГАСИ Николаевского горсовета от 4 августа 2020 года о том, что документы разрешительного или декларативного характера, которые давали бы право компании «Оберегова» на выполнение подготовительных и строительных работ и свидетельствовали о принятии в эксплуатацию завершенных строительных объектов по проспекту Героев Украины, 20/12 в Николаеве, не регистрировались.

Учитывая, что строительство объекта недвижимости осуществлялось в отсутствие разрешительных документов на выполнение строительных работ и введения объектов в эксплуатацию, а также в отсутствие правоустанавливающих документов на земельные участки, прокуратура указывает, что строительство торгового комплекса осуществлено самовольно. Регистрация права собственности осуществлена в отсутствие обязательных документов, а потому, по мнению прокуратуры, должна быть признана незаконной и отменена. Соответственно, подлежат отмене записи о праве собственности компании «Сан-Николас» на этот торговый комплекс.

Ближайшее заседание Хозяйственного суда по этому делу назначено на 28 января.