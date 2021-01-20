Почему возникает постоянное чувство холода

Те, кто постоянно мерзнет и дрожит, могут быть не только чувствительными. По словам врачей, чаще всего есть четыре причины, почему некоторые люди постоянно мерзнут и для них морозы – настоящее испытание.

Низкое давление

В частности, молодые и стройные женщины часто страдают от пониженного давления. Об этом говорят, когда кровь прокачивается по телу с давлением от 100 и меньше до 60 мм рс. Такие люди обычно труднее встают с постели утром, часто чувствуют усталость и не могут быстро сконцентрироваться, а также иногда подвержены головокружениям и головной боли.

Обильное питье, регулярные упражнения, а также чередование душа и кофе, обычно могут помочь вновь стимулировать кровообращение, а также несколько повысить давление. Однако окончательную ясность может дать только осмотр врача.

Анемия

Анемия обычно вызывается дефицитом железа. Это может произойти либо из-за недоедания, либо из-за обильных менструальных кровотечений. Тогда организму не хватает материала для производства достаточного количества красных кровяных телец. Это приводит к снижению притока крови к конечностям, что вызывает переохлаждение, особенно в руках и ногах.

С помощью анализа крови следует либо исключить, либо распознать дефицит железа и восстановить его пищевыми добавками.

Плохой сон

Сон необходим для регулирования температуры тела. Если вы спите слишком мало или слишком нерегулярно, это негативно скажется на ваших биоритмах. Они, в свою очередь, контролируют сложную серию взаимодействий между метаболизмом, уровнем гормонов, чувством усталости и температурой тела.

Снижение веса

Тело может хорошо использовать жир для сохранения тепла. Поэтому худые люди склонны к замерзанию. Кроме того, ограничение калорий во время диеты может привести к замедлению метаболизма в организме. Тогда температура регулируется менее эффективно, чем обычно.