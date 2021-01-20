Акцизний податок: підсумки року

Завдяки ефективній роботі ДПС Миколаївщини щодо якісного адміністрування податків, протидії незаконному обігу підакцизної продукції, недопущення суб’єктами господарювання безліцензійної діяльності на ринку підакцизних товарів, у 2020 році до місцевих бюджетів забезпечено 170,3 млн грн акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. У порівнянні з 2019 роком надходження акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів збільшились на 2,1 млн гривень.

Слід зазначити, що на Миколаївщині роздрібну торгівлю алкоголем і тютюном здійснюють 2 085 суб’єктів господарювання у т.ч. 266 – юридичних осіб та 1 819 фізичних осіб.

Нагадаємо, що суб’єкти підприємництва щомісячно сплачують п’ятивідсотковий акцизний податок з реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів у роздріб, маючи відповідні ліцензії. Платіж повністю зараховується до бюджету тієї територіальної громади, де здійснюється торгівля.

Кошти від сплати акцизного податку до місцевих бюджетів, направляються територіальними громадами на підтримку закладів освіти та медицини, ремонт доріг, будівництво спортивних та дитячих майданчиків, інших соціальних проектів.

Головне управління ДПС у Миколаївській області вдячне платникам акцизного податку за прозоре ведення бізнесу та вагомий внесок у скарбницю місцевих громад.

Головне управління ДПС у Миколаївській області