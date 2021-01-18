Як ФОПам списати недоїмку

Головне управління ДПС у Миколаївській області нагадує, що фізичні особи – підприємці (крім фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, які за період з 1 січня 2017 року до 1 грудня 2020 року не отримували дохід (прибуток) від діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб, мають право на списання суми недоїмки з єдиного внеску, а також штрафів та пені, нараховані на ці суми недоїмки. Для цього зазначеним категоріям суб’єктів господарювання необхідно до 1 березня 2021 року звернутися до податкового органу з відповідною заявою. Форма заяви розміщена на субсайті Головного управління ДПС у Миколаївській області за посиланням: https://mk.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/448869.html

При цьому платникам єдиного внеску, які звернулися із заявами про списання недоїмки, штрафних санкцій та пені у строк до 31.08.2020 року (на підставі Закону України від 13 травня 2020 року №592 «Про внесення змін до Закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників» зі змінами, внесеними Законом України від 14 липня 2020 року №786), але їх діяльність на момент звернення вже була припинена в періоді з 01.01.2017 до 03.06.2020 – звертатися із заявою повторно не потрібно. Органи ДПС здійснюють списання щодо таких платників на підставі документів, які були подані раніше на підставі Законів № 592 та 786. Зазначене стосується виключно платників , заборгованість яких виникла до 03.06.2020 року.

У разі наявності у вказаної категорії платників заборгованості з єдиного внеску, яка виникла після 03.06.2020 року і пізніше – такі платники зобов’язані повторно подати заяви про списання.

Водночас, всі інші суб’єкти (які не зверталися раніше, або яким було відмовлено у списанні через недотримання вимог обов’язкових документів, необхідних для списання відповідно до Закону № 2464) – можуть звернутися із відповідною заявою про списання до податкового органу, у якому вони перебувають (перебували) на обліку як платники єдиного внеску.

Списання заборгованості щодо недоїмки зі сплати єдиного внеску, несплаченої станом на 01.12.2020 року здійснюватиметься за період з 01.01.2017 до 01.12.2020, щодо штрафів та пені, нарахованої на ці суми недоїмки – за період з 01.01.2017 року включно до дати подання заяви про списання недоїмки.

Звертаємо увагу, що списання сум заборгованості з єдиного внеску можливе при виконанні таких умов:

– відсутність у суб’єкта звернення доходу (прибутку) від його діяльності з 01.01.2017 до 01.12.2020 року;

– подання до 01.03.2021 року державному реєстратору за місцем знаходження реєстраційної справи фізичної особи-підприємця заяви про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності (якщо така заява не була подана раніше); для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, або у періоді з 01.01.2017 року до дати подання заяви провадили таку діяльність – до податкового органу за основним місцем обліку заяву про зняття з обліку як платника єдиного внеску (якщо така заява не була подана раніше);

– подання до 01.03.2021 року до податкового органу звітності з єдиного внеску за період з 01.01.2017 р. до 01.12.2020 р., якщо вона не була подана раніше.

Слід зазначити, що не підлягають списанню:

– заборгованість зі сплати штрафів та пені, нарахованих за період 01.01.2017 р. до 01.12.2020 р. якщо така заборгованість виникла з дня, наступного за днем подання заяви;

– недоїмка, яка виникла після 01.12.2020 року.

Головне управління ДПС у Миколаївській області