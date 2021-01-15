Пересадівський міст знову пішов під воду…

Сьогодні до редакції зателефонували обурені мешканці села Пересадівки колишнього Вітовського району та повідомили: міст через Інгул уже вкотре “осів” під вагою фури. Таким чином, люди залишилися відрізаними від зручного сполучення із навколишніми селами та обласним центром.

Проблема ця – багаторічна. Час від часу міст підтоплюється, за деякий час його “латають”, а потім… усе повертається на круги своя.

Мешканці прилеглих сіл, котрі надіслали ці фото, обурюються: коли нарешті влада вирішить цю багаторічну проблему? Адже знак, який обмежує рух великотоннажного транспорту, аж ніяк не зупиняє водіїв, котрі воліють зекономити декілька сотень гривень на найкоротшому маршруті…

Інф ред.