Карантин і податки

Як повідомив в. о. начальника ГУ ДПС у Миколаївській області Дмитро Прокоф’єв, з початку пандемії СOVID-19 платникам податків доводиться працювати в складних умовах карантинних обмежень. Але, незважаючи на труднощі, суб’єкти господарювання Миколаївщини своєчасно сплачують податки, зберігають робочі місця, забезпечуючи тим самим економічний розвиток держави та області.

Згідно із статистичними даними, на Миколаївщині за 2020 рік зареєстровано 1449 нових підприємств – юридичних осіб, 326 підприємств – юридичних осіб припинили свою господарську діяльність. Протягом 2020 року 6417 фізичних осіб підприємців (ФОПів) розпочали власну справу, 6341 припинили свою діяльність, тобто маємо позитивну динаміку.

«Для держави дуже важливо не допустити зменшення кількості підприємців під час карантину. Адже малий бізнес забезпечує важливу соціальну функцію – зайнятість населення. Саме тому основні заходи законодавчої підтримки зараз направлені на ці групи суб’єктів господарювання. Президентом та Урядом запроваджено низку податкових преференцій для бізнесу, серед яких: надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, які втратили частину заробітної платні внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам-підприємцям, списання податкового боргу платникам податків у разі, якщо сукупний розмір боргу платника за всіма податками та зборами не перевищує 3060 грн, мораторій на проведення перевірок, відтермінування введення РРО, збільшення лімітів річного доходу для ФОП 1,2 та 3 груп, одноразова компенсація суб’єктам господарювання з метою відшкодування витрат, понесених на сплату єдиного внеску (ЄСВ), продовження дії ліцензій компаніям на продаж алкоголю на період карантину, а також протягом трьох місяців після його закінчення. Це дасть змогу підприємцям легше пройти карантинний період. В свою чергу, бізнес має відповідально ставитися до власного майбутнього, легалізувати діяльність, офіційно оформлювати трудові відносини з найманими працівниками та не позбавляти себе соціальних гарантій держави у майбутньому», – зазначив Дмитро Прокоф’єв.

Головне управління ДПС у Миколаївській області