Як зміцнити місцеві бюджети

Дмитро Прокоф’єв: «Зростання добробуту жителів кожної громади Миколаївщини залежить від рівня наповнення місцевих бюджетів»

Підсумки спільної роботи проведеної Миколаївською обласною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування та ДПС Миколаївщини щодо зміцнення фінансової спроможності місцевих бюджетів обговорено на відеоселекторній нараді з питань декларування та наповнення бюджетів територіальних громад, яка відбулась 13 січня у Миколаївській ОДА.

На нараді були присутні голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім, перший заступник облдержадміністрації Георгій Решетілов, заступник голови облдержадміністрації Ігор Кузьмін, начальниця управління доходів та фінансів виробничої сфери департаменту фінансів облдержадміністрації Світлана Кричевська, в.о. начальника Головного управління ДПС у Миколаївській області Дмитро Прокоф’єв та заступниця начальника управління податкового адміністрування ГУ ДПС у Миколаївській області Вікторія Трофіменко.

Особливу увагу під час проведення наради приділено питанням ефективності використання земель сільськогосподарського призначення, а також налагодженню взаємодії з територіальними громадами, з метою забезпечення надходжень до бюджету у повному обсязі.

За словами Дмитра Прокоф’єва основним джерелом наповнення місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб, частиною якого є надходження від кампанії декларування, зокрема, декларування доходів, отриманих від самостійного обробітку земельних ділянок (паїв), у т.ч. продаж сільськогосподарської продукції.

«За результатами спільної роботи, проведеної протягом 2020 року, одноосібниками задекларовано 350,98 млн грн отриманого доходу, що на 21,4 млн грн більше, ніж у минулому році, та на 3,8 млн грн збільшилась сума задекларованого до сплати податку на доходи фізичних осіб, що складає 63,7 млн гривень», – зазначив Дмитро Прокоф’єв.

Слід зазначити, що успіх кампанії декларування доходів залежить від тісної співпраці податкового органу з органами місцевого самоврядування та якісно проведеної звірки, щодо земельних ділянок, які обробляються, обміну наявної інформації по громадянам, які самостійно обробляли земельні ділянки та реалізовували вирощену продукцію.

«Зростання добробуту жителів кожної громади та держави в цілому залежить від рівня наповнення як місцевих бюджетів, так і державного. Щоб будувати якісні дороги, розвивати сучасну інфраструктуру, медицину та освіту, необхідні кошти, які держава отримує саме від платників податків. Всі, у тому числі, хто працює на землі і отримує від цього прибутки, повинні виконати свій обов’язок та сплатити податки, що визначені чинним законодавством. Саме тому, ситуацію з залученням до оподаткування власників земельних часток (паїв), які самостійно обробляють свої ділянки, вирощують на них сільськогосподарську продукцію та реалізують триматиму на особистому контролі. Сподіваюсь на плідну та ефективну співпрацю з органами місцевого самоврядування з цього питання», – запевнив Дмитро Прокоф’єв.

Головне управління ДПС у Миколаївській області