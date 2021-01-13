Как правильно уволить главу ОСМД

В Управление Гоструда в Николаевской области обратились совладельцы многоэтажного жилого дома, которые недовольны работой председателя правления ОСМД. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инициативная группа совладельцев предпочитает действовать в рамках действующего законодательства, поэтому попросила Управление Гоструда предоставить разъяснения относительно правовых оснований увольнения руководителя ОСМД.

В связи с этим в Управлении Гоструда пояснили, что правовые и организационные основы создания, функционирования объединений собственников жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, защита их прав и выполнения обязанностей по совместному содержанию многоквартирного дома определены в Законе Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома» (далее – Закон).

В соответствии со ст. 10 Закона высшим органом управления объединения является общее собрание. К исключительной компетенции общего собрания совладельцев относится среди прочего избрание и отзыв управляющего, утверждение и изменение условий договора с управляющим, принятие решения о передаче функций по управлению общим имуществом многоквартирного дома полностью или частично ассоциации. Учитывая, что председателя ОСМД выбирают жильцы дома, они и должны лишить его этой должности и сделать это следует во время общего собрания.

Согласно действующему законодательству есть несколько вариантов снятия председателя ОСМД, а именно, на основании решения общего собрания инициируют члены правления ОСМД, если такого не происходит, то существует вторая позиция, когда инициаторами являются сами жильцы. Для этого они собирают инициативную группу из трех человек и заполняют соответствующий протокол. Затем за 14 дней до собрания информируют людей о дате и месте проведения собрания. А также о порядке дня – снятие председателя ОСМД. Сообщить нужно более 50% жителей.

Необходимо помнить об особенностях голосования на общем собрании – Закон определяет, что каждый совладелец (его представитель) во время голосования имеет количество голосов, пропорциональное доле общей площади квартиры или нежилого помещения совладельца в общей площади всех квартир и нежилых помещений, расположенных в многоквартирном доме. Если один человек является владельцем квартир (квартиры) и/или нежилых помещений, общая площадь которых составляет более 50% общей площади всех квартир и нежилых помещений, каждый совладелец имеет один голос.

Решение об избрании и увольнении председателя и/или членов правления принимается простым большинством голосов.

Также в Управлении Гоструда акцентировали внимание на том, что необходимо под расписку сообщить председателю правления о принятом решении. Если же это невозможно или он отказывается ставить подпись о его получении, сообщение направляется заказным письмом (с описью вложения и уведомлением о вручении по зарегистрированному адресу проживания).

То есть жители дома должны соблюсти установленные законом процедуры и своими действиями не нарушать трудовые права председателя правления.

В соответствии со ст. 116 КЗоТ Украины при увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему от предприятия, учреждения, организации, производится в день увольнения. Если работник в день увольнения не работал, то указанные суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. О начисленных суммах, причитающихся работнику при увольнении, собственник или уполномоченный им орган должен письменно уведомить работника перед выплатой указанных сумм. В случае спора о размере сумм, причитающихся работнику при увольнении, собственник или уполномоченный им орган во всяком случае обязан в указанный в настоящей статье срок выплатить не оспариваемую им сумму.